Gabriel Garko ha salutato per l’ultima volta il suo adoratissimo cane Aragon, condividendo sui social un loro scatto e una didascalia a corredo. L’attore, su Instagram, piange la scomparsa del suo amico a quattro zampe ringraziandolo per tutte le emozioni donategli nel corso di questi anni, vissuti l’uno al fianco dell’altro. Il post ha fatto il pieno di like e messaggi di vicinanza.

Gabriel Garko piange la perdita di Aragon

Gabriel Garko piange sui social la scomparsa dell’amato cane Aragon, uno dei suoi affezionati amici a quattro zampe. L’attore ha voluto condividere con i suoi follower la brutta notizia attraverso un post su Instagram.

Uno scatto che lo ritrae assieme al suo fedelissimo amico a quattro zampe e, a corredo, un ultimo saluto: “Grazie per tutte le emozioni che mi hai donato…. Ciao Aragon“.

Il post ha fatto il pieno di like e messaggi di cordoglio da parte dei suoi followers. Un’ondata di puro amore per dimostrare all’attore affetto e vicinanza per una perdita così preziosa. L’attore sappiamo essere amante degli animali, avendo avuto al suo fianco tanti preziosi amici da compagnia: cani, gatti e anche cavalli. Proprio lo scorso autunno ha pianto la perdita del suo affezionatissimo cavallo Othello, spesso al centro di numerosi scatti con il suo padrone e prontamente condivisi sui social.

Gabriel Garko e la morte del padre

Per Gabriel Garko è un periodo davvero delicato della sua vita. È di fine aprile la notizia della scomparsa del padre Claudio, annunciata anche su Instagram attraverso uno scatto e un messaggio per un ultimo addio. Per l’attore, però, è ora tempo di riprendere in mano la sua vita e di ritrovare il sorriso nonostante i complicati accadimenti delle ultime settimane.

