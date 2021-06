Giancarlo Magalli è al centro di una delicata questione legata ad un’ingente eredità familiare, questione presto finita in tribunale. Il conduttore televisivo ha infatti annunciato di testimoniare in aula contro la sorella Monica, accusata di circonvenzione d’incapace dopo aver sottratto ad un cugino comune un ricco patrimonio.

Giancarlo Magalli contro la sorella Monica

Giancarlo Magalli protagonista in televisione… e non solo. Il popolare conduttore, volto noto de I Fatti Vostri, si ritrova ora al centro di una questione giudiziaria che probabilmente non si sarebbe mai aspettato. Soprattutto perché, al centro della vicenda, rientrano due suoi familiari: la sorella Monica e un suo cugino.

A riportare quanto accaduto è il quotidiano Il Messaggero, attraverso il quale Magalli ha raccontato come sono andate le cose.

Il conduttore, in particolare, ha deciso di prendere una posizione netta in tribunale: difendere il cugino e testimoniare in aula contro la sorella Monica. La donna, infatti, è stata accusata di circonvenzione d’incapace ai danni del loro comune cugino, al quale Monica avrebbe sottratto un ricco patrimonio del valore di circa 800.000 euro.

Giancarlo Magalli e le prove contro la sorella

Giancarlo Magalli, sempre secondo quanto riportato da Il Messaggero, avrebbe deciso di mettere voce in capitolo in maniera ferma e decisa.

In particolare il conduttore avrebbe registrato e documentato incontri e conversazioni con la sorella Monica e il suo compagno, al fine di disporre di prove decisive da portare in tribunale ai danni della donna. Prove che, tuttavia, non è ancora dato sapere se sono state accolte in aula ma che, se così dovesse capitare, potrebbero rappresentare delle testimonianze schiaccianti per l’esito della vicenda giudiziaria.

Una vicenda che ha coinvolto, inevitabilmente, l’intera famiglia del conduttore ora al centro di diverbi legati alla ricca eredità in loro possesso.

In attesa di sviluppi, certo è che la vita di Giancarlo Magalli è stata scombussolata da una questione tuttora irrisolta e dai risvolti nebbiosi.

Approfondisci

Giancarlo Magalli: da I Fatti Vostri a una nuova avventura televisiva. Un quiz nel futuro del conduttore