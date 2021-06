Il sabato sera di Italia1 sarà in compagnia di un film di supereroi dei Marvel Studios. La pellicola scelta tra le tante della casa di produzione che ha battuto tutti i record di incassi è Guardiani della Galassia ed andrà in onda sabato 5 maggio 2021 alle ore 21:20. Tutte le informazioni sul cast e la trama del film del 2014.

Guardiani della Galassia: il cast e le curiosità del film Marvel in onda su Italia1 sabato 5 giugno 2021

Guardiani della Galassia (dal titolo in lingua originale Guardians of the Galaxy) è un film del 2014 diretto e co-scritto dal regista e sceneggiatore statunitense James Gunn.

Il regista è stato anche dietro la cinepresa per il sequel del film, Guardiani della Galassia Vol. 2, senza però portare a termine la trilogia. Infatti, in seguito ad alcune problematiche con i Marvel Studios, lo sceneggiatore è passato alla concorrenza andando a dirigere in Warner Bros il primo film della Suicide Squad, squadra di cattivoni della Dc Comics.

La pellicola è incentrata sulla prima avventura della squadra di 5 supereroi intergalattici creata dal genio di Stan Lee, padre fondatore della Marvel, che anche in questo film appare per un piccolo cammeo. I protagonisti, almeno quelli in forma umanoide, sono interpretati da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista mentre Vin Diesel e Bradley Cooper prestano le loro inconfondibili voci a due personaggi noti come Groot e Rocket Raccoon.

Guardiani della Galassia: la trama del film Marvel in onda su Italia1 sabato 5 giugno 2021

La decima pellicola dell’Universo cinematografico Marvel racconta la formazione della squadra di supereroi nota come Guardiani della Galassia. Nel primo capitolo della trilogia a loro dedicata, vedremo i protagonisti fare conoscenza uno dell’altro ed occuparsi per la prima volte delle Gemme dell’Infinito.

Una oscura minaccia infatti sta per rivelarsi all’universo intero ed il gruppo capitanato da Peter Quill, che da supereroe si fa chiamare Star-Lord, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote all’antagonista di tutto il primo ciclo di film del Marvel Cinematic Universe: il crudele tiranno Thanos.

Guarda il video: