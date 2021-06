Michele Merlo, cantante dell’edizione 16 di Amici, è ricoverato in gravissime condizioni a causa di un’emorragia cerebrale, causata da una patologia che lo ha colpito recentemente.

Il cantante ha 28 anni ed è stato lanciato dal programma con il nome di Mike Bird. I fan sono in apprensione per le sue condizioni di salute, in tanti si sono riversati sui social per dedicare al loro idolo un pensiero, auguri di pronta guarigione… Il cantante aveva pubblicato un post in cui parlava di un forte mal di testa.

Michele Merlo di Amici 16 colpito da emorragia cerebrale

Michele Merlo si trova ricoverato nel reparto dell’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni.

Il cantante è stato sottoposto ad un intervento chirurgico urgente a causa di una emorragia cerebrale; il ricovero è scattato nella notte tra giovedì e venerdì.

A rendere nota la notizia su Michele Merlo, conosciuto come Mike Bird, è stata la famiglia tramite un comunicato ufficiale rilanciato da AdnKronos, dove si legge: “Michele Merlo è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa“.

La notizia aveva già iniziato a circolare tra i fan prima della conferma tramite comunicato, i quali immediatamente si sono riversati sui social per esprimere il loro affetto e la loro solidarietà.

L’ultimo post di Michele Merlo prima del ricovero

L’ultimo post pubblicato da Michele Merlo sul suo profilo, prima del ricovero, è stata la foto di un tramonto, accompagnata dalla didascalia: “Vorrei un tramonto, ma mi eplode la gola e la testa, rimedi?” poi il silenzio.

Sotto al post diversi i commenti di incoraggiamento anche da colleghi come Federico Rossi, ex Benji e Fede, che ha scritto: “Forza anima libera” accompagnando il messaggio con emoji a simboleggiare forza e fortuna.