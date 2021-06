La domenica sera di Rai1 verrà passata in compagnia del film Beate che racconta una storia di riscatto tutta al femminile. La pellicola del 2018 che vede Donatella Finocchiaro tra le protagoniste sarà trasmessa alle ore 21:20 circa. Tutto sulla trama ed il cast del film.

Beate: il cast e le curiosità del film che va in onda domenica 6 giugno su Rai1 in prima serata

Beate è un film del 2018 di genere commedia diretto da Samad Zarmandili, che qui vediamo impegnato nel suo primo film da regista. In passato si è destreggiato egregiamente tra tv e cinema nel ruolo di aiuto regista e tra le sue collaborazioni più note è bene citare Squadra antimafia, una delle serie tv italiane più longeve ed apprezzate di sempre.

Il regista si misura qui in una storia che racconta le difficoltà di due gruppi di donne che vedono in serio rischio il proprio futuro.

Il cast del film vede tra le protagoniste l’apprezzata attrice siciliana Donatella Finocchiaro, già apprezzata per il film Angela che le valse il premio Globo d’Oro nel 2003 come miglior attrice rivelazione. In questa pellicola interpreta Armida, una forte donna siciliana, che sarà affiancata da Maria Roveran nei panni di Suor Caterina, Lucia Sardo in quelli di Suor Restituta e Paolo Pierobon ad interpretare Loris.

Beate: la trama del film che va in onda domenica 6 giugno su Rai1 in prima serata

Armida è una donna che tra le mille difficoltà bada da sola ad una figlia adolescente. La donna lavora in una ditta di biancheria femminile che presto dovrà chiudere a causa della crisi economica e metterà a repentaglio il suo futuro e quelle delle sue colleghe.

La vita di Armida si allieta della presenza di zia Suor Restituita, che non le risparmia mai di ricordarle il fatto che sia da sola, che avrà un ruolo fondamentale nella sua rinascita.

La donna infatti sfrutterà sua zia e le sue “colleghe” suore per un progetto che potrebbe aiutare il futuro delle lavoratrici e delle stesse suore: fonderà insieme le loro abilità sartoriali con la capacità delle suor nell’arte del ricamo.