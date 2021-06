Canale 5 per la prima serata di domenica 6 giugno 2021 propone un film drammatico ed intenso basato su di una storia vera. Lion – La strada verso casa andrà in onda alle 21:20 e vede l’attore Dev Patel nel ruolo del protagonista. Tutto sulla trama, il cast e le curiosità della pellicola del 2016.

Lion – La strada verso casa: il cast e le curiosità sul film in onda domenica 6 giugno

Lion – La strada verso casa (dal solo titolo Lion in lingua originale) è un film del 2016 diretto da Garth Davis, regista australiano alla sua prima fatica.

La pellicola è basata sul libro La lunga strada per tornare a casa, libro autobiografico del 2013 di Saroo Brierley che raccoglie le sue memorie.

Lo scritto racconta la sua esperienza da quando si perse all’età di 5 anni a più di mille cinquecento chilometri da casa. Lo scrittore, adottato da una famiglia australiana, riuscì solo dopo 25 anni a ritrovare la sua mamma biologica.

Saroo Brierley è interpretato da Dev Patel, attore britannico divenuto famoso presso il grande pubblico per il ruolo di Jamal Malik nel pluripremiato film The Millionaire del 2008.

Nel cast del film compaiono noti attori tra i quali spicca la diva hollywoodiana Nicole Kidman. Ne fanno parte anche Rooney Mara e David Wenham.

Lion – La strada verso casa: la trama del film che andrà in onda domenica 6 giugno su Canale 5

Saroo è un bambino di 5 anni nato in India in una famiglia poverissima e vive con il fratello maggiore Guddu. Il fratello maggiore per tirare su qualcosa da mangiare lavora come raccoglitore di metalli di scarto trovati qua e là. Un giorno Saroo decide di chiedere al fratello di portarlo a lavoro con sé a raccogliere qualcosa nei pressi di una stazione. Il bambino dopo una notte di lavoro si sveglia su di una panchina senza ritrovare più nessuno e decide così di salire su di un treno per andare alla ricerca del fratello.

Sfortunatamente per lui quel treno non farà mai fermata e lo condurrà a Calcutta, lasciandolo del tutto da solo.

È questo l’incipit di una storia drammatica e dolorosa che lo stesso Saroo racconterà nel film. Il ragazzo nel corse del film troverà l’amore di una famiglia adottiva ed il riscatto sociale che lo condurrà dopo tanti anni nel suo passato.