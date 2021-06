Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Carissimi Bilancia, sembrate essere di fronte ad una giornata abbastanza problematica e che faticherà a mettervi in posizioni comode e vantaggiose, a causa di una serie di opposizioni rapide ma piuttosto marcate. In amore dovreste stare attenti a non farvi trasportare da un immotivato senso di gelosia, d’altronde non c’è una reale ragione per cui dobbiate dubitare della vostra dolce metà.

In campo lavorativo, invece, seppur la giornata possa procedere a gonfie vele per quanto riguarda il vostro impegno, potreste essere colpiti da un qualche litigio con un collega o un superiore. Cercate, insomma, di mantenere la calma in questa giornata.

Oroscopo Bilancia, 7 giugno: amore

Un grosso contraccolpo dell’opposizione della Luna potreste avvertirlo nella vostra relazione stabile, cari amici della Bilancia. La sintonia tra voi potrebbe non essere al massimo della forma nel corso di lunedì, forse a causa di qualcuno che vi provoca gelosia e risentimento.

Cercate di parlare con il cuore in mano, senza farvi sopraffare dalla negatività, le soluzioni sono più semplici da trovare quando ci si impegna a cercarle.

Oroscopo Bilancia, 7 giugno: lavoro

La giornata lavorativa dovrebbe procedere abbastanza a gonfie vele, amici nati sotto il segno della Bilancia! Forse i rapporti tra colleghi non sono proprio al massimo, ma finché non sorgono litigi allora non ci sono grosse ripercussioni da temere. La giornata dovrebbe lasciarvi sulle spalle una buona dose di stanchezza, ma anche un grosso senso di soddisfazione per quanto siete riusciti a concludere!

Oroscopo Bilancia, 7 giugno: fortuna

Potrete, almeno, contare sul supporto della Dea bendata della fortuna in questo lunedì, cari amici della Bilancia. Grazie a lei sarà semplice andare oltre alle discussioni che il destino vi spinge ad affrontare, riuscendo anche ad evitarne alcune grazie alla sua buona influenza positiva!