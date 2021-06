Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Carissimi Sagittario, ottime le prospettive che vi accompagneranno nel corso di questo luminoso lunedì! In amore una sorpresa vi attende da qualche parte in giornata, soprattutto nel caso siate single alla ricerca di qualcosa di bello ed emozionante! Una vostra vecchia conoscenza, per cui vi eravate presi una bella cotta, tornerà in qualche modo nella vostra vita, starà solo a voi decidere cosa farne!

Sul posto di lavoro, invece, nessuna sfida o problema dovrebbe rovinarvi né l’umore, né la giornata, quindi non preoccupatevi e continuare ad inseguire i vostri sogni. Forse qualcuno avrà bisogno di una vostra mano in ufficio, non tiratevi indietro!

Oroscopo Sagittario, 7 giugno: amore

Amici single del Sagittario, la giornata di lunedì sembra volervi regalare un’importante sorpresa! Tenete gli occhi aperti e gli orizzonti spalancati perché non si sa mai cosa il destino possa riservarvi veramente.

Sembra che in giornata si faccia nuovamente vivo un vostro vecchio flirt, forse mai dimenticato veramente o che si è esaurito troppo in fretta. Voi amici impegnati, invece, non dovreste trovarvi davanti a nessun grande stravolgimento.

Oroscopo Sagittario, 7 giugno: lavoro

La giornata lavorativa si dovrebbe configurare come priva di sfide, problemi e inghippi, per voi amici del Sagittario! Sarete invogliati ad impegnarvi a fondo, specialmente se svolgete una professione che vi piace e vi fa stare bene. In ufficio qualcuno potrebbe avere bisogno del vostro aiuto nel caso occupiate una posizione di comando, non tiratevi indietro e aiutare il prossimo che potrebbe esservene veramente tanto grato!

Oroscopo Sagittario, 7 giugno: fortuna

La fortuna, cari Sagittario, sembra che possa concretizzarsi in alcune importanti svolte lavorative nel corso di questo lunedì. Inoltre, la settimana sembra volervi proporre anche un qualche tipo di investimento che dovrebbe portare i suoi frutti molto presto, e dovrebbero essere davvero buoni!