Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione sbarcano in Honduras nella puntata finale de L’Isola dei Famosi. Per una delle due ragazze c’è la possibilità di rivedere, dopo mesi, i rispettivi fidanzati: Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Le due ragazze si sfidano nella difficilissima ‘prova del girarrosto’, ma soltanto una di loro ha modo di incontrare il proprio uomo dopo mesi di lontananza.

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione in Honduras

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione sono due delle protagoniste della finalissima de L’Isola dei Famosi, in onda questa sera. Le due ragazze sono le fidanzate rispettivamente di Ignazio Moser e Andrea Cerioli, approdati in finale e ancora in gioco per ottenere l’ambita vittoria.

Per i due naufraghi la sorpresa è doppia poiché, oltre a venire a conoscenza della presenza delle loro fidanzate in Honduras, hanno la possibilità di rincontrarle e riabbracciarle.

Privilegio di cui, tuttavia, può godere uno solo dei due naufraghi. A decidere quale ‘coppia’ è destinata a rincontrarsi sono proprio Cecilia e Arianna. Le due fidanzate hanno infatti deciso di diventare naufraghe per una sera e sottoporsi ad una delle sfide più probanti del reality: il ‘girarrosto’.

Cecilia Rodriguez vince la prova e rivede Ignazio Moser

In collegamento dalla Palapa Andrea Cerioli e Ignazio Moser seguono con assoluto interesse la prova che vede coinvolte le loro fidanzate. Ma l’esito della prova arriva dopo pochissimi secondi, perché è Arianna Cirrincione a cadere subito dal ‘girarrosto’, vedendo così sfumata la possibilità di ritrovare il suo Andrea. Premiata invece la prova di resistenza di Cecilia Rodriguez, rimasta appesa e quindi vincitrice e meritevole di rivedere Ignazio.

Ma per Cecilia Rodriguez l’intoppo è dietro l’angolo, in quanto si lascia prendere dalla paura quando è costretta a tuffarsi in acqua per scendere dal ‘girarrosto’: “Non ce la faccio“.

Ilary Blasi dallo studio non ha idee su come aiutarla: “Come facciamo adesso?“. E dalla Palapa, vedendo la fidanzata in difficoltà nella discesa dal ‘girarrosto’, Ignazio Moser ironicamente le chiede: “Cosa stai facendo amore? Lanciati, è solo un metro… ste figure in televisione“.

Niente da fare per Arianna Cirrincione che, nonostante la sconfitta nella prova, ha comunque la possibilità di rivedere in qualche modo il fidanzato Andrea. A comunicarlo è Ilary Blasi dallo studio, che rassicura la ragazza dell’eventualità di rincontrarlo.

