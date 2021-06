Il lunedì sera di Italia 1 si tinge di azione con il film Hunter’s Prayer – In fuga. La pellicola del 2017 verrà mandata in onda dalle 21:20 circa e vede nel cast del film il divo Sam Worthington. Scopri tutto sulla trama, le curiosità ed il cast del film.

Hunter’s Prayer – In fuga: il cast e le curiosità del film in onda lunedì 7 giugno 2021 su Italia1

Hunter’s Prayer – In fuga (in lingua originale The Hunter’s Prayer) è un film d’azione del 2017 diretto da Jonathan Mostow. Il regista, produttore e sceneggiatore americano non è nuovo ai film ricchi di pathos e sparatorie dato che nel suo passato vanta la regia del terzo capitolo della saga di Terminator dal titolo Terminator 3 – Le macchine ribelli, che vedeva come protagonista sempre il duro Arnold Schwarzenegger.

In questa occasione dirige un cast che vede come stella il divo australiano Sam Worthington nei panni di Stephen Lucas, il protagonista della storia. L’attore è assurto alla fama mondiale grazie al film capolavoro di James Cameron del 2009 Avatar, campione di incassi e secondo film nella storia del cinema mondiale con l’incasso più alto di sempre.

Gli altri interpreti del film sono Odeya Rush, Allen Leech, Amy Landecker, Martin Compston.

Hunter’s Prayer – In fuga: la trama del film in onda lunedì 7 giugno 2021 su Italia1

Lucas è un killer professionista che sembra non avere scrupoli tanto da portare a termine tutti gli incarichi. Una volta però si imbatte in Ella Hatto, una ragazza di 16 anni che dovrebbe uccidere, le cose sembrano cambiare.

L’uomo infatti rivede nella ragazza la figlia adolescente e non riesce a portare a termine l’incarico decidendo di contro di salvare la ragazza e portarla con sé per non metterla nelle mani di chi vorrebbe farla fuori.

I due iniziano un viaggio in fuga in tutta Europa scappando dal boss della malavita che vuole morta la giovane il tutto tra sparatorie ed incidenti che in un film action non guastano mai.