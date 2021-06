L’Isola dei Famosi è giunta all’ultimo atto di questa lunga edizione, cominciata a marzo. Nella diretta di questa sera, l’ultima della stagione, numerosi verdetti decretano il destino dei sei naufraghi rimasti a contendersi la vittoria. Il primo comunicato di serata annuncia il nome del primo eliminato: a rischio Awed e Matteo Diamante.

Il primo eliminato della finale de L’Isola dei Famosi

La finalissima de L’Isola dei Famosi, in onda questa sera in diretta su Canale 5, promette sorprese e colpi di scena a non finire per gli affezionatissimi telespettatori del reality. Sono rimasti ancora in gioco 6 naufraghi: Awed, Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Beatrice Marchetti, Valentina Persia e Matteo Diamante.

6 nomi per un solo posto da vincitore: la sfida è sempre più agguerrita e il gioco si fa più duro.

Tantissimi i verdetti che caratterizzeranno la serata di questa sera e, uno di questi, vede coinvolti Awed e Matteo Diamante. I due naufraghi, sebbene siano approdati in finale, sono stati votati nelle nomination della scorsa puntata e uno di loro rischia di farsi sfuggire il trionfo all’ultimo step. Uno dei due, infatti, deve abbandonare il reality stasera stessa e salutare così i sogni di gloria.

Il padre di Matteo Diamante accusa Awed

Grandi amici su L’Isola dei Famosi, Awed e Matteo Diamante vengono a conoscenza del primo comunicato di serata. Ilary Blasi annuncia che il naufrago eliminato è Matteo Diamante, costretto così a lasciare la Palapa. Awed continua invece la sua corsa verso un’ipotetica vittoria. Ma a catalizzare l’attenzione è, in particolare, il rapporto fra i due ragazzi.

A Playa Palapa i due naufraghi hanno consolidato un’amicizia che dura da tempo e, in Honduras, si sono ritrovati ancor più uniti. Ma questa sera alcune maschere sono cadute, dal momento che una clip mostra la nomination fatta da Awed nei confronti di Matteo la scorsa puntata.

E, a questo proposito, interviene dallo studio il padre di Matteo che lancia al figlio un messaggio dal duplice intento: “Sei stato l’unico a non aver fatto alleanze e lasciamelo dire: hai un finto amico“. Da un lato ha posto l’attenzione sul percorso del ragazzo in Honduras, frutto di autenticità e mancanza di strategie o alleanze. Dall’altro lato, invece, ha lanciato un duro attacco a Awed accusandolo di essere stato finto nei confronti di Matteo e di averlo ‘tradito’ nominandolo.