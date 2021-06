Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 8 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Cari Capricorno, occhio a questo martedì perché sembra configurarsi come decisamente negativo, a causa dell’opposizione di Venere e Marte che inizia a darvi fastidio. La cosa più importante per superare questa giornata senza contraccolpi è stare attenti, a cosa decidete di fare, ma anche a come lo fate e a cosa dite.

Grazie al sostengo della Luna riuscirete ad esprimere meglio quello che avete in testa e nel cuore, ma non sarà in grado di migliorare concretamente nessun aspetto della vostra vita. State attenti anche a dove riponete la vostra fiducia in giornata, perché dare le redini di un progetto a qualcuno che non conoscete molto bene potrebbe essere un errore.

Oroscopo Capricorno, 8 giugno: amore

La vostra sfera sentimentale, cari Capricorno, non sembra esser particolarmente influenzata dai transiti che animano la vostra orbita celeste.

Se questo, per voi amici impegnati, si traduce in una giornata tranquilla e priva di sconvolgimenti, per voi single funzionerà diversamente. Non sarete, infatti, in grado di incontrare nessuno che possa farvi veramente emozionare, ma se cercate un’avventura allora non tiratevi indietro.

Oroscopo Capricorno, 8 giugno: lavoro

Sul lavoro le vostre mansioni procederanno abbastanza bene, ma se provaste ad iniziare un nuovo progetto, allora l’opposizione astrale si farebbe prepotentemente sentire. In tal caso, vi sentirete presto oppressi e poco invogliati ad andare avanti. Ma è importante anche non decidere di affidare questo progetto a qualcuno che non conoscete così tanto bene perché potrebbe farlo tracollare, facendo poi ricadere la colpa su di voi.

Oroscopo Capricorno, 8 giugno: fortuna

Infine, cari Capricorno, nulla di buono o emozionante vi aspetta da parte della Dea bendata della fortuna. Ma non sarà completamente assente, garantendovi solo un po’ di tranquillità e la possibilità di schivare un paio dei colpi che il destino vi impartisce.