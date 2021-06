Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 8 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, il vostro martedì non sembra essere così tanto positivo purtroppo, segnato da alcuni transiti decisamente poco simpatici per il vostro segno. La Luna, Venere e Marte vi saranno tutti opposti, rendendovi nervosi e stressati, poco invogliati ad impegnarvi. La cosa più importante per superare questa giornata, sarà prestare attenzione a come vi muovete, pensando bene ai vostri passi e non pretendendo nulla dagli altri e dal destino. Buoni i rapporti professionali, ma non aspettatevi di riuscire a chiudere alcun accordo particolarmente positivo, perché gli astri non sembrano permetterlo.

Oroscopo Leone, 8 giugno: amore

Le vostre prospettive amorose, cari Leone, non sembrano volervi mettere in nessuna brutta posizione, ma neppure garantirvi una giornata pregna di emozioni e sentimenti. Nel caso siate impegnati, semplicemente non permettete al nervosismo di intaccare la vostra relazione.

Voi single, invece, forse fareste meglio a lasciar perdere la ricerca della vostra dolce metà, almeno per un giorno.

Oroscopo Leone, 8 giugno: lavoro

Sul posto di lavoro dovreste essere in grado, con poca voglia e alcune piccole difficoltà, di concludere almeno il minimo indispensabile. Non inseguite con tutte le vostre forse i traguardi che vi siete fissati, e se fosse possibile evitate di fissare appuntamenti per la giornata o di chiudere qual si voglia tipo di accordo, potreste compiere qualche errore valutativo, rovinando la stima che gli altri nutrono per voi.

Oroscopo Leone, 8 giugno: fortuna

Infine, cari Leone, come ben sapete, quando le giornate sono negative è sempre importante non sperare più di molto nell’influsso della Dea bendata della fortuna. Questa non fa eccezione, ed oltretutto lei sembra anche essere distante e distratta, lasciate perdere!