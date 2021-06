L’Isola dei Famosi annuncia il vincitore di questa edizione, al termine di una puntata ricca di emozioni e sorprese. L’ultimo verdetto della stagione ha visto contendersi il trionfo due amatissimi naufraghi, rimasti in gioco sino all’ultimo istante. A trionfare è Awed, medaglia d’argento per Valentina Persia. Terzo Andrea Cerioli.

Awed vince L’Isola dei Famosi

Awed è il vincitore della 15° edizione de L’Isola dei Famosi. Il naufrago la spunta all’ultimo verdetto contro Valentina Persia, al termine di una serata incredibile e ricca di colpi di scena. Un trionfo inseguito sin dal primo giorno per lo youtuber, che è stato uno dei veterani di questa edizione proprio come la Persia.

Nel corso di questa edizione Awed ha mostrato una spiccata personalità e un carattere indubbiamente multiforme. Non solo un’innata simpatia e un grande senso dell’umorismo, ma anche momenti profondi in cui si è ritrovato a fare i conti con se stesso e con gli angoli più reconditi della sua personalità.

Il resoconto della finale

L’ultimo verdetto di questa edizione è arrivato al termine di una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Una finale vissuta all’insegna delle emozioni e a suon di verdetti, sempre più decisivi, sino all’ultimo che ha decretato la vittoria di Awed.

Il primo comunicato ufficiale ha visto l’eliminazione di Matteo Diamante, classificatosi in sesta posizione, contro Awed premiato dal pubblico.

Fortissime le emozioni di serata, come la sfida al ‘girarrosto’ tra Arianna Cirrincione e Cecilia Rodriguez e la vittoria di quest’ultima. E, successivamente, l’incontro tra la sorella di Belén e Ignazio Moser in Playa Palapa, con un’ipotetica proposta di matrimonio in diretta sfumata per via del rifiuto del naufrago.

Sino agli ultimi decisivi verdetti, che hanno visto via via le eliminazioni di Beatrice Marchetti (quinta classificata), Ignazio Moser (quarto) e Andrea Cerioli (terzo).

E, in conclusione, il trionfo di Awed pronto a fare ritorno in Italia da vincitore.

