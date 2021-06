Awed vince L’Isola dei Famosi 2021, sbaragliando la concorrenza degli ultimi naufraghi in Honduras. L’edizione condotta da Ilary Blasi si chiude con il trionfo di Simone Paciello, questo il suo vero nome, youtuber e influencer originario di Napoli. Scopriamo il ritratto del vincitore del reality, tra carriera e vita privata.

Chi è Awed: la carriera da youtuber iniziata a 16 anni

Simone Paciello, in arte Awed, classe 1996, è nato a Napoli il 12 luglio, sotto il segno del Cancro. La sua carriera da youtuber è iniziata in modo del tutto casuale. Infatti, come spesso ha raccontato, i video ripresi nella sua stanza erano una semplice alternativa allo studio.

Il suo sogno da bambino era quello di fare il postino in America, ma la sua strada avrebbe intrapreso un percorso completamente diverso. Oggi è un influencer famoso, e a 16 anni ha mosso i primi passi nel mondo del web, con video-reazioni in cui commentava in modo ironico e divertente i programmi televisivi che riteneva più “trash”. La risposta dal pubblico non si sarebbe fatta attendere: nel giro di qualche anno, il numero di follower è aumentato in mondo importante, con centinaia di migliaia di utenti a seguirlo su Instagram e YouTube.

Awed, il trio con Preziosi e Dose e il debutto in tv

Nel 2016, dalla sua scrivania viene catapultato nel mondo degli show televisivi partecipando al programma Sky Social Face, insieme ad altri colleghi youtuber famosi come Favij, i Mates, Greta Menchi e Francesco Posa Uno.

Nella sua carriera, Awed ha formato un trio comico con Amedeo Preziosi e Riccardo Dose, seguito al punto che la popolarità raggiunta ha portato i 3 a farsi notare dai rapper Fedez e J-Ax, e a firmare con la loro etichetta Newtopia un contratto discografico. I 3 youtuber hanno inciso così i loro primi brani, Scusate per il disagio e Ho anche dei difetti.

Ma non è finita qui: anche Massimo Boldi si interessa al loro percorso, portando Awed e Riccardo Dose sul set del cinepanettone Natale al Sud.

La vita privata di Awed

Awed ha avuto una lunga storia d’amore con Ludovica Bizzaglia, attrice di Un posto al Sole e Una vita in bianco (insieme all’influencer Giulia De Lellis). I due si sono incontrati sul set di Natale al Sud e il primo bacio sarebbe scattato proprio per via del copione. La storia d’amore sarebbe finita nel 2017.

Awed vincitore all’Isola dei Famosi

Nel 2021 è arrivata la partecipazione all”Isola dei Famosi, che lo ha visto tra i naufraghi in Honduras.

Awed ha vinto dopo un percorso non privo di ostacoli e prove. Era stato lui stesso ad annunciare la sua presenza nel reality, primo concorrente ufficiale dell’edizione condotta da Ilary Blasi.