Torna l’evento benefico dalla splendida città di Assisi arrivato ormai al 19esimo anno. Martedì 8 giugno 2021 in diretta su Rai2 andrà in onda Con il cuore – Nel nome di Francesco condotta da Carlo Conti e con numerosi ospiti tra i quali spiccano i cantanti Massimo Ranieri e Renato Zero. La serata sarà l’occasione per una raccolta fondi benefica organizzata dai Frati Francescani della Basilica Di San Francesco a sostegno di famiglie bisognose ed in cerca d’aiuto.

Con il cuore – Nel nome di Francesco: Carlo Conti presenta la serata evento

Come ormai succede ad Assisi da 19 anni a questa parte anche nel 2021 la beneficienza non si ferma e con una serata evento chiede aiuto ai telespettatori di Rai1.

Martedì 8 giugno 2021 in diretta dal Sagrato della Basilica di San Francesco d’Assisi andrà in scena la serata benefica di solidarietà organizzata dai frati del Sacro Convento di Assisi.

La maratona di beneficienza sarà l’occasione per la messa in onda di un evento speciale condotto da Carlo Conti che mira alla raccolta fondi in aiuto delle popolazioni più disagiate. Sarà l’occasione per rivedere sul grande scherzo alcuni degli artisti italiani più importanti di sempre tutti uniti per uno scopo importante.

Con il cuore – Nel nome di Francesco: gli ospiti di Carlo Conti

A prendere parte all’evento solidale ci saranno infatti due cantanti che si esibiranno nel nome della beneficienza come Massimo Ranieri e Renato Zero. I due artisti ribadiranno con loro immensa voce l’impegno a sostegno dei progetti dei Frati Francescani ai quali chiunque potrà partecipare inviando un sms o chiamando il numero istituito per l’occasione 45515.

Massimo Ranieri e Renato Zero prenderanno anche parte alla consueta conferenza stampa precedente all’evento che verrà effettuata il giorno prima del concerto, il 7 giugno 2021, alla quale prederanno parte anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta, il presentatore della serata Carlo Conti ed il custode del Sacro Convento il frate Marco Moroni.