Durante la puntata finale dell’Isola dei Famosi 2021 in onda su Canale 5, il vincitore di questa edizione Awed ha ricevuto una sorpresa. Così, prima ancora di fare effettivo ritorno in Italia con tanto di medaglia d’oro conquistata in quel dell’Isola, Simone Paciello ha avuto modo di abbracciare dopo mesi suo fratello maggiore, Daniele Paciello.

Occhi di ghiaccio, il fratello di Awed ha molto colpito il pubblico che si è subito interessato nei suoi riguardi cercando di scoprire qualcosa in più sul fratello dello youtuber.

Daniele Paciello: chi è il fratello maggiore di Awed

Daniele Paciello è il maggiore dei fratelli Paciello, Simone e Nunzia.

Daniele Paciello nasce a Napoli nel 1992. Della sua vita non si sa molto in quanto, contrariamente al fratello Simone, non è un personaggio pubblico e non ambisce a diventarlo. Sul suo profilo di Instagram ha condiviso però alcuni dei momenti importanti della sua vita come il giorno della sua laurea, conseguita il 5 febbraio 2021. Un dettaglio che è saltato agli occhi durante la puntata è che Daniele, contrariamente a Simone, ha capelli biondi e occhi di ghiaccio.

Daniele Paciello sbarca all’Honduras per la finale dell’Isola dei Famosi

Nonostante la vita lontana dai riflettori, Daniele Paciello ha voluto fare una sorpresa al fratello, in arte Awed, volando fino in Honduras.

Durante il collegamento tra lo studio e Playa Palapa dove Daniele aspettava istruzioni, Ilary Blasi ha accolto il maggiore dei Paciello chiedendogli se secondo lui Awed si sarebbe mai potuto aspettare questa sorpresa. Daniele Paciello, in tutta risposta, ha confessato: “Sinceramente no. Penso di essere, forse, l’ultima che persona che Simone si immagina di vedere qui“.

Daniele Paciello e il videomessaggio a sorpresa per Awed

La sorpresa per Awed inizia quando Ilary Blasi convoca il neo-vincitore dell’Isola dei Famosi in zona nomination.

Qui Awed guarda un videomessaggio mandato proprio da suo fratello Daniele: “Ciao, Simo. Mai ti saresti aspettato di vedermi, vero? Però l’amore per un fratello vince su tutto“. Daniele Paciello, infatti, oltre a non essere un personaggio pubblico come il fratello, è anche molto timido. L’ospitata all’Isola dei Famosi nonostante questa grande timidezza non ha fatto che mostrare il grande affetto tra i due fratelli. Awed, visibilmente commosso, ha voluto commentare la sorpresa: “So quanto sia stato difficile per lui mandare questo messaggio, ha trovato la forza di farlo.

Sono orgoglioso di lui“.

Daniele Paciello e Awed di nuovo insieme dopo la vittoria

Con la scusa della parmigiana preparate dalla mamma, Daniele Paciello e Awed hanno potuto così riabbracciarsi dopo lungo tempo senza dover attendere il rientro del vincitore dell’Isola dei Famosi. Il tutto avvenuto con la complicità della produzione che ha mascherato il fratello Daniele da cuoco, del tutto bardato: un travestimento che non ha però ingannato Awed che lo ha immediatamente riconosciuto.