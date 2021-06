Debora Villa chi é: carriera e vita privata dell'attrice comica volto di Camera Cafè e di Zelig

Divertente, energica, ironica, Debora Villa è un’attrice e comica italiana. Nata il 13 aprile 1969 a Pioltello, paesino alle porte di Milano, è uno dei volti più noti della comicità italiana al femminile. Scopriamo tutto sulla sua carriera e vita privata.

Debora Villa e gli esordi a teatro nel 1991

Il teatro e la recitazione hanno, fin da piccola, contrassegnato la vita di Debora Villa. Subito dopo aver terminato gli studi obbligatori infatti si iscrive alla scuola di teatro milanese, Quelli di Grock e contemporaneamente si cimenta anche nella danza e nel canto. Dopo l’esordio nel 1991 con lo spettacolo Itaca Itaca, a cura di Beppe Bettani, gli anni ’90 sono costellati di successi a teatro tra cui Le ali della libertà, regia di Cristina Testoni e Le mosche di J.

Paul Sartre, regia di Paolo Pivetti.

Debora Villa e i tanti successi in teatro, cinema e tv: da Camera Cafè a Zelig e Colorado

Debora Villa ha un curriculum nel mondo dello spettacolo davvero invidiabile, spaziando dal teatro al cinema, alla televisione. Tantissimi gli attori comici con i quali ha lavorato: ricordiamo naturalmente Aldo, Giovanni e Giacomo nel film Il cosmo sul comò del 2008, poi l’abbiamo vista con Alessia Marcuzzi nella sit-com di Italia 1, Così fan tutte, nel ruolo di co-protagonista e infine con Diego Abatantuono a Colorado Cafè Live.

Tuttavia è con Luca e Paolo in Camera Cafè a partire dal 2003, che Debora Villa entra nel cuore del pubblico del piccolo schermo. Accanto alla macchinetta del caffè l’abbiamo vista nei panni di Patti, la sfortunata segretaria spesso vittima degli scherzi dei suoi simpatici colleghi, Luca e Paolo appunto. Negli stessi anni approda a Zelig e poi a Colorado. Per quanto riguarda il grande schermo, la sua carriera continua con Tutta colpa della musica, Matrimonio al Sud e Un Natale al Sud.

Debora Villa e la vita privata: la perdita di un figlio

La grande passione per il teatro fa nascere in lei il desiderio di insegnare ai giovani l’arte della recitazione. Nel 1997, a Saronno, fonda una scuola di teatro vera e propria, nella quale insegna tuttora. Estroversa e spigliata nel lavoro, Debora Villa è sicuramente più riservata nella vita privata. Di lei si sa che nel 2005 ha sposato Mirko Donno, del quale tuttavia non sappiamo granché non essendo un volto appartenente al mondo dello spettacolo.

I due oggi sono divorziati, ma dal loro amore era nata la piccola Lisa, non senza alcune difficoltà.

In un’intervista a Verissimo infatti Debora raccontava del dolore vissuto dalla coppia a causa della perdita del primo figlio: “Rimango in dolce attesa, ma la prima volta non va bene. È stato un durissimo colpo”. Di recente la comica di Pioltello ha avuto un piccolo incidente a causa di un’allergia che proprio nel giorno di Pasquetta l’ha costretta in ospedale, facendo preoccupare i fan. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio e, come sempre, ad aiutarla è stata la sua grande ironia!