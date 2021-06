Nubifragio a Roma, strade come fiumi nella Capitale e Vigili del fuoco in azione per soccorrere 40 bambini e 6 insegnanti rimasti bloccati all’interno di un asilo allagato in zona Corso Francia.

Nubifragio a Roma, bambini bloccati in un asilo allagato

Durante le ultime ore di maltempo nel Lazio, un violento nubifragio ha interessato Roma e la forte pioggia avrebbe causato numerosi allagamenti in diverse aree della città.

Situazione di criticità in zona Corso Francia dove, secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, sarebbe scattato l’intervento di soccorso per aiutare 40 bambini e 6 insegnanti bloccati all’interno di un asilo allagato.

Tutti sarebbero stati portati in salvo e si troverebbero in un albergo in attesa di poter raggiungere le proprie abitazioni.

Nubifragio a Roma, allagamenti e strade come fiumi

Oltre alla situazione critica che ha interessato la scuola dell’infanzia evacuata dai Vigili del fuoco, numerosi allagamenti e disagi, secondo quanto riportato da SkyTg24, si sarebbero registrati ai Castelli Romani e sarebbero decine le chiamate al centralino dei soccorritori.

Stando a quanto finora emerso sul nubifragio in corso, la forte pioggia avrebbe mandato in tilt il sistema fognario e tra le zone maggiormente colpite ci sarebbe quella di Roma Nord e, in particolare, Corso Francia, Ponte Milvio, Prati, Montemario e Nomentano.

Guarda il video:

#Roma sotto tsunami 😭😭 #corsoFrancia 2 vi tengo aggiornati così non vi bagnate… pic.twitter.com/loEGbkW14P — Luisanna Messeri (@luisannamesseri) June 8, 2021

Le forti piogge sarebbero iniziate poco prima delle 13 sulla Capitale. Stando alle informazioni riportate da Roma Today, numerosi commercianti si sarebbero riversati in strada per tentare di liberare le caditoie e consentire così un rapido deflusso dell’acqua. Al momento. le operazioni nelle zone interessate dalla maggiori criticità sarebbero ancora in corso.

L’allerta meteo sarebbe stata diramata nella giornata ieri dalla Protezione civile del Lazio, e alle violente precipitazioni si sarebbero sommati forte vento e grandine.