Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Cari Bilancia, gli astri che caratterizzeranno questa vostra giornata di mercoledì sembrano promettervi un qualche tipo di problema, forse famigliare o forse burocratico. Ma non preoccupatevene più di molto, dato che in breve tempo troverà anche una pratica soluzione! Cercate di mordervi la lingua, soprattutto nel caso in cui sorga una qualche discussione in cui vorrete far prevalere la vostra voce e posizione.

Il Sole e Mercurio, in angolo positivo entrambi, accentuano le vostre idee vincenti, facendo anche sì che gli altri le apprezzino e apprezzino voi! Alcune difficoltà vi attendono nella sfera amorosa.

Leggi l’oroscopo del 9 giugno per tutti i segni

Oroscopo Bilancia, 9 giugno: amore

La giornata amorosa, cari Bilancia, non sembra attestarsi su grandissimi livelli, ma fortunatamente non sembra neppure volervi mettere in pessime posizioni. La più grande difficoltà quotidiana sarà rappresentata dalla vostra difficoltà nell’esprimere le belle emozioni che avete nel cuore, facendo un po’ storcere il naso alla vostra dolce metà.

Voi single non aspettatevi nulla in giornata, ci saranno momenti migliori.

Oroscopo Bilancia, 9 giugno: lavoro

Buona, però, la sfera lavorativa di questa giornata di mercoledì, caratterizzata da una vostra grande voglia di impegnarvi per raggiungere quei traguardi, cari Bilancia! Certamente, però, va anche detto che attualmente i vostri traguardi sono ancora leggermente distanti, ma presto potrete raggiungerli, soprattutto se non mollate il tiro in questa prima parte del mese di giugno!

Oroscopo Bilancia, 9 giugno: fortuna

Abbastanza bene, infine, anche per quanto riguarda la fortuna in questa giornata abbastanza buona! Sembra potervi riservare, al più, una piccola sorpresa, ma poco è comunque meglio di nulla, cari amici nati sotto la Bilancia!