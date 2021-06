Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Il mercoledì che sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi Cancro, sembra volervi regalare ancora l’ottimo e gratificante aspetto della Luna nei vostri piani astrali! Il luminare notturno si impegnerà per influenzare la sfera lavorativa, accentuando le vostre idee e rendendo più semplici da realizzare i vostri progetti. Marte vi accompagnerà fino ai traguardi che vi siete prefissati, mentre Venere accentua le possibilità che la fortuna vi offre.

Occhio solo a Mercurio, l’unico intoppo della giornata, che potrebbe ridurre di parecchio in vostro entusiasmo, ma nulla di troppo negativo fortunatamente!

Leggi l’oroscopo del 9 giugno per tutti i segni

Oroscopo Cancro, 9 giugno: amore

Per quanto riguarda la sfera amorosa, in questa bellissima giornata conoscerete un incremento della vostra passionalità! Nel caso siate impegnati, cercate di sfruttarla in serata con la vostra dolce metà, ritrovando quell’unione sessuale che talvolta sottovalutate.

Buone le opportunità riservate a voi single del Cancro, ma non crediate di trovare l’amore della vostra vita in questa giornata.

Oroscopo Cancro, 9 giugno: lavoro

Sul posto di lavoro, cari Cancro, dovreste conoscere la maggior parte degli influssi positivi che gli astri vi riservano in questa giornata! Grazie a tutte quelle nuove idee vincenti che affollano la vostra testa, riuscirete a trovare soluzioni uniche ai problemi, oltre che modi ingegnosi di portare a termine alcuni degli impegni e delle mansioni che avete in programma.

Dando il massimo di voi stessi in questa giornata, grazie a Marte, potrete raggiungere anche qualche gratificante traguardo che fino a poco fa vi sembrava lontanissimo.

Oroscopo Cancro, 9 giugno: fortuna

Molto buono l’influsso della fortuna in questo bel mercoledì, resa anche più forte dal transito di Venere nella vostra orbita, amici del Cancro! Sembrate poter ricevere una notizia in cui non speravate più, e l’esito sarà decisamente positivo!