Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, la vostra giornata di mercoledì si aprirà con un cielo abbastanza positivo, anche se non proprio al massimo della forma possibile. La Luna è sempre più lontana dai vostri piani astrali e il suo influsso comincia ad essere sempre più fievole. Da giovedì godrete di grandissime energie, ed ecco che in questa giornata diventa importante sfruttare il Sole e Mercurio, positivi, per iniziare ad inseguire alcune delle idee che avete in testa.

Voi single del segno potrete contare su delle importanti influenze rispetto ad alcuni aspetti caratteriali fondamentali per conquistare qualche cuore.

Oroscopo Leone, 9 giugno: amore

Amici single del Leone, in questa tutto sommato bella giornata potrete contare su una nuova generosità, che andrà ad unirsi alla già accentuata dolcezza e all’altruismo che normalmente vi anima. Grazie a queste tre belle caratteristiche sarà, dunque, più semplice buttarsi in qualche conquista, anche se gli astri sembrano voler suggerire il fatto che si tratti solamente di un’amicizia.

Ma, chissà, magari con il tempo e l’impegno potrebbe evolversi facilmente!

Oroscopo Leone, 9 giugno: lavoro

Sul posto di lavoro sembrate davvero poter contare su un buonissimo livello di energie, che potrebbero portarvi ad iniziare qualcosa di nuovo e più gratificante, facendovi riscoprire un po’ di quella passione che avete per la vostra professione. Occhio solo a non fare troppi sforzi fisici, se fosse richiesto ovviamente, perché la forma fisica sembra essere leggermente compromessa.

Oroscopo Leone, 9 giugno: fortuna

Buono, ma purtroppo non eccelso l’influsso della Dea bendata della fortuna nella vostra giornata di mercoledì, carissimi nati sotto il Leone. Cercate di non stare lì a pensarci tutto il giorno ma lasciatevi stupire nel caso in cui succeda effettivamente qualcosa!