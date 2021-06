Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi amici dello Scorpione, questa giornata di mercoledì inizierà decisamente sottotono, segnata da un generale senso di affaticamento e monotonia. Potreste sentirvi inconcludenti, poco invogliati ad impegnarvi per dei risultati che non sembrano proprio voler arrivare. Non preoccupatevi e non abbattetevi, verso sera le cose miglioreranno drasticamente, garantendovi la possibilità di trascorrere delle buonissime ultime giornate in questa settimana!

In amore sembrate poter essere interessati da una piccola questione, ma basterà affrontarla con calma per uscirne illesi!

Leggi l’oroscopo del 9 giugno per tutti i segni

Oroscopo Scorpione, 9 giugno: amore

Cari Scorpione impegnati in una relazione stabile e duratura, occhio alle prime ore della giornata di mercoledì. Sembra, infatti, che tra voi e la vostra dolce metà possa sorgere un qualche tipo di discussione, probabilmente su un errore commesso in passato che sta per essere commesso un’altra volta.

Ricordatevi che ogni tanto è fondamentale riconoscere i propri errori, impegnandosi poi per non commetterli nuovamente!

Oroscopo Scorpione, 9 giugno: lavoro

La giornata lavorativa, invece, cari Scorpione, sembra volervi mettere in alcune situazioni particolarmente scomode. Sarete accompagnati da un generale senso di insoddisfazione, per quello che fate ma anche per dove siete arrivati fino a questo punto, diminuendo di parecchio la vostra produttività. Nulla di drastico, state tranquilli, basterà passare inosservati, cercando di fare il minimo indispensabile.

Oroscopo Scorpione, 9 giugno: fortuna

Infine, cari Scorpione, in questa giornata di mercoledì non sembrate poter contare quasi per nulla sull’influsso della Dea bendata della fortuna. Forse è troppo distratta, forse vuole vedere se ve la cavate da soli, in ogni caso giovedì dovrebbe tornare in piena forma!