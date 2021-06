Oggi martedì 8 giugno 2021 alle ore 20:00 verrà estratta una nuova combinazione vincente del SuperEnalotto nel concorso numero 68 del 2021. Segui i risultati ed il commento all’estrazione disponibile su The Social Post a partire da qualche minuto dopo le ore 20:00.

La sestina vincente del gioco di sabato 5 giugno 2021.

SuperEnalotto: i dati sulle vincite dell’ultima estrazione del SuperEnalotto di sabato 5 giugno 2021

Il concorso numero 67 di sabato 5 giugno 2021 è stato il terzo appuntamento del nuovo mese in compagnia delle estrazioni del SuperEnalotto.

Dal giorno della vincita tenutasi il 14 maggio 2021 il montepremi del gioco ha ripreso imperterrito la sua corsa continuando a salire e stabilendosi ad oggi alla cifra di 37 milioni e 600 mila euro.

Ripartono dunque da questa cifra le speranze dei giocatori che tenteranno nuovamente la fortuna per accaparrarsi il Jackpot milionario.

Nell’estrazione del concorso tenutasi sabato 5 giugno 2021 non si è registrato il ricercatissimo 6 e nemmeno un 5+1. Nulla di fatto dunque per chi ha preso parte al concorso e quindi cercherà nuovamente fortuna nell’estrazione di martedì 8 giugno 2021.

L’estrazione in questione quindi ha dato magre soddisfazioni in termini di quantità ma è comunque riuscita a premiare 12 giocatori in grado di mettere a segno il punteggio del 5 che è valso poco più di 18 mila euro ad ognuno dei giocatori in questione.

Il dato interessante di questo concorso però riguarda le combinazioni affiancate dal numero Superstar. Nell’occasione infatti si è registrata una vincita molto alta che è valsa ad un fortunato giocatore la bellezza di 452.488,50 euro

Ora vediamo nel dettaglio le vincite centrate nell’ultimo concorso.

Le vincite Immediate al SuperEnalotto

PREMIO VINCITE EURO DISTRIBUITI 25,00 € 15.929 398.225,00 €

Le vincite con la combinazione vincente del SuperEnalotto

VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 12 Punti 5 18.099,54 € 627 Punti 4 352,37 € 21.339 Punti 3 31,19 € 325.770 Punti 2 6,34 €

Le vincite con il numero SuperStar

VINCITE CATEGORIA EURO 1 5 Stella 452.488,50 € 2 4 Stella 35.237,00 € 116 3 Stella 3.119,00 € 1.385 2 Stella 100,00 € 9.351 1 Stella 10,00 € 23.800 0 Stella 5,00 €

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone, The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.

Tutte le estrazioni del Superenalotto.