Italia 1 da sempre propone film di genere action thriller ed anche questo mercoledì 9 giugno 2021 non perde occasione per proporne uno tutto nuovo di zecca. Viene mandato in onda alle 21:20 per la prima volta in tv il film Hard Kill. Tutte le curiosità, la trama ed il cast del film con Bruce Willis.

Hard Kill: il cast e le curiosità sul film in prima visione assoluta su Italia1 mercoledì 9 giugno 2021

Hard Kill è un film action thriller del 2020 diretto dal regista e sceneggiatore americano Matt Eskandari.

Il cast del film vede tra gli interpreti l’attore Jesse Metcalfe, la modella, attrice e wrestler americana Natalie Eva Marie alla sua seconda fatica davanti alla cinepresa dopo Inconceivable ed anche il più conosciuto e noto Bruce Willis.

L’attore statunitense è un’icona del cinema mondiale per le interpretazioni di film e serie televisive di successo a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Vanta una carriera lunghissima nella quale spiccano tanti film di genere action e catastrofici tra i quali non si può non ricordare la saga che l’ha consacrato al grande pubblico nel lontano 1988 e dal titolo Die Hard.

Hard Kill: la trama del film con Bruce Willis

Bruce Willis interpreta nel film Donovan Chalmers, imprenditore miliardario che gestisce affari nell’ambito delle tecnologie avanzate.

Dopo aver creato un’arma in grado di distruggere la razza umana assolda una squadra di mercenari per garantirne la sicurezza.

La notizia della creazione della nuova arma però non lascia indifferente un gruppo di terroristi che rapisce la figlia del filantropo per usarla come pedina di scambio per avere l’arma creata da Donovan.

Per questo motivo l’uomo d’affari scenderà in campo direttamente con il gruppo di mercenari da lui assoldato con l’intento di liberare la figlia. Al suo fianco in questa impresa ci sarà Derek Miller (interpretato da Jesse Metcalfe) che nel tentativo di liberare la ragazza si troverà di fronte ad una sua vecchia conoscenza assetata di vendetta.