Maria Zaffino, storica ex ballerina professionista del talent show capitanato da Maria De Filippi, Amici di Maria De Filippi, ha dato un lieto annuncio tramite le sue storie Instagram. All’età di 44 anni la Zaffino ha confessato di essere in attesa di diventare nonna: la figlia ventenne Chiara è, infatti, in dolce attesa.

Maria Zaffino: l’incontro con Maria De Filippi e Saranno Famosi

Maria Zaffino, prima di entrare a far parte della più famosa scuola di danza e spettacolo della televisione, faceva la ballerina per un altro programma Mediaset. Si trattava di Buona Domenica, condotto all’epoca dal marito di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo, ed è stato il trampolino di lancio per Maria Zaffino.

In seguito alla gravidanza che ha dato alla luce la sua prima figlia Chiara, Maria Zaffino nel 2000 lascia il programma di Costanzo dove però tornerà fino al 2004. In quel periodo Maria De Filippi decide di chiamare Maria Zaffini in veste di aiutante per due dei coreografi presenti nella scuola di Saranno Famosi, Maura Paparo e Garrison Rochelle.

Maria Zaffino e la popolarità con Amici di Maria De Filippi

Maria Zaffino, dopo un primo periodo come aiuto-coreografa, diventa parte del gruppo dei ballerini professionisti della scuola, eseguendo numerose coreografie dimostrative in coppia con Kledi Kadiu.

Questo nuovo ruolo la porta ad essere molto popolare tra il pubblico. Nonostante l’addio al programma, Maria Zaffino continua a condividere sui social i 10 anni passati all’interno della scuola di Amici. Oggi Maria Zaffino continua a lavorare nel mondo della danza all’interno della propria accademia, la M.C.C. Dance Academy.

Maria Zaffino: la vita da mamma e ora da nonna

È stata propria una seconda gravidanza per Maria Zaffino a farle prendere la decisione di lasciare definitivamente il programma che l’aveva vista protagonista per 10 anni.

Nel 2015, infatti, nasce la seconda figlia di Maria Zaffino, Maya, avuta con l’allora compagno Daniele. Maria Zaffino torna a far parlare di sé dopo diversi anni per una lieta notizia: la storica ballerina di Amici di Maria de Filippi ha annunciato che diventerà nonna. Con la foto della figlia Chiara con il pancione, Maria Zaffino così rende pubblica la notizia: “37esima settimana, amore di mamma. Nonna ti aspetta a braccia aperte”.