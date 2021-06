Stefano De Martino e Lorella Cuccarini insieme la domenica pomeriggio al posto della d'Urso: l'indiscrezione

Si parla ancora di ipotesi ma sembra che la produzione Mediaset voglia puntare su una nuovo format di programma condotto da Stefano De Martino e Lorella Cuccarini. La coppia che ha fatto il pieno di consensi ad Amici potrebbe sostituire Barbara D’Urso e la sua Domenica Live.

Domenica Live: dopo la d’Urso Stefano De Martino e Lorella Cuccarini?

Nonostante non ci sia ancora nulla di ufficiale, sul web cominciano a trapelare le prime indiscrezioni su chi occuperà la domenica Mediaset al posto della d’Urso qualora venisse esclusa dal palinsesto. Sembra che i nomi più quotati siano quelli di Stefano De Martino e Lorella Cuccarini.

I due non sono certo estranei al mondo dello spettacolo e hanno mostrato non poca complicità durante il serale di Amici 20 durante il quale hanno regalato momenti di intrattenimento esilaranti e molto apprezzati. Secondo alcune fonti sarà un nuovo programma a rimpiazzare Domenica Live di Barbara d’Urso alla quale rimarrebbe la sola conduzione di Pomeriggio Cinque. Il nuovo show potrebbe essere un quiz televisivo incentrato su diversi comuni italiani. Questo format escluderebbe la cronaca e l’attualità, alleggerendo di gran lunga il pomeriggio Mediaset.

Il cambio di rotta di Mediaset verso un format più leggero

Nell’ultimo anno i programmi condotti da Barbara d’Urso – Live Non è la d’Urso e Domenica Live – non hanno raggiunto gli ascolti sperati che Mediaset probabilmente si aspettava sulla scorta dei successi collezionati in passato.

Probabilmente a causa di questo calo di consensi, Mediaset starebbe decidendo di rimpiazzare la conduttrice e il suo programma domenicale cambiando completamente rotta.

Via la cronaca e l’attualità dalla fascia della domenica pomeriggio, spazio a risate e momenti di puro intrattenimento. È molto probabile infatti che la rete abbia intercettato la volontà e i gusti dei telespettatori che evidentemente hanno smesso di gradire col tempo il format televisivo della d’Urso.

Ovviamente però è bene ricordare come tutto questo rientri nella mera categoria delle ipotesi: nulla vi è di certo dall’abbandono della d’Urso alla sua eventuale sostituzione, così come le dicerie su Stefano De Martino e Lorella Cuccarini in pole per la domenica pomeriggio mancano di ufficialità.