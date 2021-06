Sky torna a raccontare una storia vera con la toccante vicenda di Alfredo Rampi, ricordata da molti anche come la tragedia del Vermicino. La miniserie andrà in onda sul canale Sky Cinema in due appuntamenti il 21 e 28 giugno 2021. La storia è impressa nella memoria collettiva: era il 13 giugno 1981, quando in fondo a un pozzo artesiano, moriva Alfredo Rampi, oggi conosciuto come Alfredino. Il piccolo, appena 6 anni, era caduto nel pozzo incustodito e morì prima che i soccorsi riuscissero recuperarlo, dopo quasi 3 giorni di tentativi.

Alfredino – Una storia italiana: il cast delle due puntate

Alfredino – Una storia italiana è una miniserie originale di Sky che tratta una delle vicende di cronache più toccanti del nostro Paese a quaranta anni di distanza dall’accaduto.

La storia del piccolo Alfredo Rampi ha commosso tanti spettatori che videro in tv per la prima volta in Italia il racconto quasi in tempo reale di ciò che stava accadendo in una piccola frazione di campagna vicino a Frascati.

La serie, in tv con due puntate, è una produzione originale di Sky che ha affidato la regia a Marco Pontecorvo. Il cast vedrà Anna Foglietta ad interpretare la madre del bambino, Franca Rampi, donna tenace e che mai avrebbe voluto arrendersi al destino di suo figlio e che ha lottato anche dopo la tragedia per evitare che altri genitori potessero soffrire come accaduto a lei.

Il padre del bambino sarà interpretato da Luca Angeletti. Ci saranno anche Francesco Acquaroli nei panni del comandante dei Vigili del Fuoco Elveno Pastorelli che guidò i soccorsi, e Vinicio Marconi interpreterà Nando Broglio, il pompiere che per lungo tempo consolò il bambino. Si registra anche la partecipazione straordinaria di Massimo Dapporto nei panni del Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Alfredino – Una storia italiana: la trama delle due puntate

La serie racconta l’Incidente di Vermicino avvenuto il 10 giugno del 1981 e che sconvolse prima la piccola frazione di Roma e poi l’Italia intera.

La storia vede al centro la tragica morte di Alfredo Rampi, detto Alfredino, a causa di una caduta in un pozzo artesiano, che ebbe una eco mediatica senza precedenti per il nostro il Paese. Le due puntate racconteranno le ore concitate che accompagnarono l’accaduto con tutti i personaggi coinvolti ed il dolore e l’angoscia provati da loro per l’incapacità di riuscire a risolvere la questione.

