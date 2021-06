Nuovo bando di concorso per 52 posti a tempo indeterminato presso Asl Azienda Sanitaria Locale di Roma. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 in data 28/05/2021. La figura ricercata è quella di Assistente sociale.

Concorso a Roma: i requisiti per presentare domanda

Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza europea;

Età inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;

Essere in possesso di un titolo di studio tra: Laurea in Scienze del Servizio Sociale, Laurea in Servizio Sociale, Laurea Magistrale/Specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali o Servizio Sociale e Politiche Sociali, Diploma Universitario in Servizio Sociale, Diploma di Assistente Sociale abilitante, ovvero altro titolo abilitante alla specifica professione previsto dalla legislazione vigente.

Iscrizione al relativo Albo Professionale.

Idoneità alle mansioni specifiche del profilo professionale;

Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

Concorso per assistente sociale: come candidarsi

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta tramite procedura telematica collegandosi al sito ed effettuando la registrazione al portale.

Dopo sarà possibile inserire la documentazione richiesta dal bando. Il termine ultimo per presentare domanda è il 28/06/2021.

Concorso, i dettagli sulle prove d’esame

Per quanto riguarda le prove d’esame, il bando prevede che siano articolate nel modo seguente: la prova scritta consisterà nella risoluzione di quesiti (a risposta sintetica o multipla) aventi ad oggetto le materie inerenti al profilo messo a concorso. La prova pratica prevederà l’esecuzione di tecniche specifiche oppure la predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

La prova orale sarà un colloquio circa le materie della prova scritta, in cui verranno anche accertate la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese o francese.

Il calendario del concorso sarà notificato agli interessati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale al link “Concorsi e Bandi” e alla sottovoce “Concorsi”, o tramite avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.