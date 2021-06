Oggi in prima serata Rai3 propone la storia di uno sportivo che è diventato un simbolo nel suo Paese e si è fatto conoscere in tutto il mondo con una prestazione sportiva passata alla storia. Eddie the Eagle – Il coraggio della follia viene trasmesso giovedì 10 giugno 2021 alle ore 22:00 circa. Tutto sulla trama ed il cast del film che vede Hugh Jackman tra i protagonisti.

Eddie the Eagle – Il coraggio della follia: il cast e le curiosità del film in onda giovedì 10 giugno su Rai3

Eddie the Eagle – Il coraggio della follia ( dal titolo in lingua originale di Eddie the Eagle) è un film del 2016 diretto da Dexter Fletcher.

Il film racconta la vera storia di Eddie “The Eagle” Edwards, uno sciatore britannico che nel 1988 divenne il primo atleta a rappresentare il Regno Unito alle Olimpiadi invernali in una della discipline più adrenaliniche del mondo delle nevi come il salto con gli sci.

Il cast del film vede ad interpretare lo sciatore protagonista Eddie l’attore Taron Egerton, che ha recentemente conquistato la critica con l’interpretazione di Elton John nel film Rocketman. L’allenatore dell’olimpionico Bronson Peary invece è interpretato da un grande attore come Hugh Jackman. Interprete dalla lunga ed apprezzata carriera che è noto tra le altre cose per essere stato il volto cinematografico ufficiale di uno dei personaggi dei fumetti più amati degli X-Men dal nome Wolverine.

Eddie the Eagle – Il coraggio della follia: la trama del film in onda giovedì 10 giugno alle 22.00 su Rai3

Michael “Eddie” Edwards è un saltatore con gli sci britannico che non ha mai smesso di credere nei sui sogni. Fortemente determinato a lasciare un segno nel suo sport, grazie anche all’aiuto del carismatico e folle allenatore Peary, diventa il primo sciatore britannico a prendere parte alle Olimpiadi Invernali del 1988 diventando un simbolo della sua Nazione ed attirando l’attenzione e le simpatie degli appassionati di sci di tutto il mondo.