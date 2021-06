Melita Toniolo chi è: età, altezza, Instagram, figli, compagno e carriera e dell'ex del Grande Fratello

Da quella prima volta in cui Melita Toniolo è apparsa sul piccolo schermo sotto agli occhi di milioni di italiani, non è mai più uscita dal loro cuore. Un pubblico che l’ha sempre sostenuta fin dal principio e che l’ha aiutata a cavalcare l’onda di un successo poliedrico da attrice, speaker radiofonica, modella, conduttrice e attrice italiana.

Tutto su Melita Toniolo, l’ex del Grande Fratello Vip: la vita privata e la carriera televisiva e non solo.

Melita Toniolo: età, altezza e carriera nel mondo della tv

Melita Toniolo è nata nel 1986 a Cavriè di San Biagio di Callalta, paese molto vicino alla città di Treviso, e lo scorso 5 aprile ha compiuto 35 anni.

Alta un 1,67 cm, sin da giovanissima ha intrapreso la carriera di fotomodella partecipando a numerosi concorsi di bellezza e comparendo come ospite e valletta in diverse trasmissioni dell’emittente locale Antenna tre Nordest. Risale al 2006 la sua prima apparizione in tv quando decide di partecipare ad un programma ai tempi in onda su Italia 1, Distraction, prima di passare a Le Iene. Nei fatti è però il 2007 il suo anno fortunato, lo stesso in cui Melita Toniolo viene scelta per partecipare alla settima edizione del Grande Fratello.

La fama grazie al Grande Fratello, poi La talpa 3

Nonostante l’eliminazione dal reality avvenuta durante la nona puntata, Melita Toniolo per la sua simpatia e bellezza è rimasta nel cuore dei telespettatori italiani, che negli anni successivi hanno imparato a conoscerla meglio durante le sue numerose apparizioni in diversi programmi televisivi. Melita Toniolo si è fatta poi conoscere infatti nei panni di inviata per programmi come Lucignolo e Capodanno Cinque, nonché come valletta in Colorado e co-conduttrice in Candid Camera Show, Mitici 80, Real TV, Animal Real TV, Lucignolo 2.0, Metropolis, Super Metropolis e Mini Metropolis.

Non meno importanti le apparizioni come opinionista in Quelli che il calcio e… , All Togther Now 2 e come ospite in Paperissima, Buona la prima e Ciao Darwin 6. In ultimo si ricorda anche la sua partecipazione ad un reality, anche in questo caso in vesti di concorrente: La talpa 3.

L’avventura in radio e la carriera da attrice

Portata per la recitazione, sono numerose anche le sit-com che l’hanno vista nel cast come Medici miei, Quelli del Papeete, SMS – Squadra molto speciale e SPA, e non mancano anche le pellicole tra cui A light of Passion e Una cella in due.

Non da meno la sua avventura nel mondo della radio e si ricordano i suoi ruoli di ospite e conduttrice per Radio Bruno, risalente al 2010. Attualmente la Toniolo starebbe dedicando molto delle sue energie in qualità di testimonial per numerosi brand, un ruolo che sicuramente a che vedere con il fatto che la Toniolo vanta un grande seguito sui social, soprattutto su Instagram dove conta oltre 200mila follower.

Melita Toniolo: la storia d’amore con Tersigni

Diverse sono state le storie d’amore di Melita Toniolo, stando alle pagine della cronaca rosa, come quella con l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Dorigo, durata soli 5 mesi.

Una storia che ricordiamo aver conquistato ai tempi molta attenzione mediatica per quello che era stato l’innamoramento della Toniolo per Alessandro Tersigni, conosciuto proprio ai tempo del Grande Fratello. Una relazione che durò quasi 2 anni e che fece sognare i tantissimi spettatori che impararono a conoscerli proprio all’interno delle mura della casa più spiata d’Italia. Tuttavia la storia volse al termine e sembra a causa dei rispettivi impegni lavorativi che allontanarono le loro agende e i loro cuori.

Melita Toniolo oggi: il compagno Andrea e il figlio Daniel

Melita Toniolo attualmente abiterebbe a Soregno, in una villetta di circa 200 metri quadrati posta vicina alla casa dei genitori del compagno Andrea Viganò, comico conosciuto ai tempi delle riprese per Colorado.

La storia d’amore va avanti ormai da diversi anni e il 14 dicembre del 2017 è stata coronata dalla nascita del figlio Daniel.