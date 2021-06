Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Carissimi Capricorno, vi attende una buonissima giornata questo venerdì, anche se a renderla difficoltosa potrebbe essere, ancora una volta, il vostro compromesso umore. Infatti, seppur tutto proceda bene, voi vi sentirete piuttosto insoddisfatti, causandovi anche un notevole nervosismo difficile da controllare.

La cosa più importante sarà, soprattutto, evitare di creare litigi o dar vita a discussioni con la vostra dolce metà, in modo da evitare brutte ripercussioni future. Sul lavoro potreste essere colti da un qualche senso di confusione che non renderà esattamente liete le ore del vostro turno.

Oroscopo Capricorno, 11 giugno: amore

State attenti alla sfera amorosa, cari Capricorno, anche se stando agli astri tutto dovrebbe andare per il meglio! Nel caso avvertiate quel nervosismo sulle spalle, cercate di non farne un problema alla vostra dolce metà, perché non godete di buone capacità di dialogo in giornata, rischiando di dire la cosa sbagliata, nel momento e modo sbagliato.

Evitando questo, però, il partner sarò un fantastico appoggio dopo una giornata lavorativa difficile.

Oroscopo Capricorno, 11 giugno: lavoro

Sul lavoro, anche, dovrebbe procedere tutto nella più totale calma e tranquillità, ma la vostra insoddisfazione sarà decisamente marcata. Cercate di passare inosservati, non rendendo palese a tutti la confusione che riempie la vostra testa, altrimenti vi giocherete buona parte della fiducia che gli altri hanno riposto in voi in questi anni.

Oroscopo Capricorno, 11 giugno: fortuna

Infine, in questo contesto, cari Capricorno, potreste non trovare nemmeno il tempo per rivolgervi alla Dea bendata della fortuna. Meglio così, considerando che non si trova in una buona posizione per il vostro segno.