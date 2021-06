Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi amici del Leone, quella che vi attende venerdì sembra proprio essere un’ottima giornata, grazie ad una gratificante serie di transiti positivi! Nel caso giovedì aspettaste una notizia che non è giunta, questa dovrebbe arrivare in giornata, attestandosi come positiva ovviamente!

Sul posto di lavoro potrete iniziare a cuore leggero un nuovo progetto, oppure rafforzare e dare una spinta notevole ad uno che già avete iniziato! Occhio solo alla superficialità nel caso siate single alla ricerca dell’amore eterno, ma anche nell’impegno che metterete sul lavoro. La sintonia sembra essere veramente alle stelle per le coppie stabili!

Oroscopo Leone, 11 giugno: amore

In amore, nel corso di questo bellissimo venerdì, dovreste poter contare su una rinnovata sintonia con la vostra dolce metà, che vi permetterà anche di entrarci in contatto in maniera più intima, soprattutto se la relazione è nuova!

Voi single del Leone, invece, potrete contare su qualche buon incontro, abbastanza interessante, ma dovrete stare attenti a non affrontare questa conquista con superficialità, rischiando di perderla ancor prima di ottenerla.

Oroscopo Leone, 11 giugno: lavoro

Buonissimo, invece, per la sfera lavorativa in questo venerdì, cari Leone! Delle nuove energie vi muoveranno, mentre la vostra naturale voglia di conquista potrebbero spingervi verso qualche nuovo progetto, che vi richiederà un po’ di impegno, ma vi lascerà anche una buonissima sensazione di soddisfazione!

In alternativa, potreste invece riuscire a dare una notevole spinta ad un qualche progetto che avete iniziato poco tempo fa, portandolo vicinissimo alla sua conclusione!

Oroscopo Leone, 11 giugno: fortuna

La Dea bendata della fortuna, invece, non sembra voler avere una così tanto marcata influenza nella vostra giornata, cari amici del Leone. Forse vi attende una piccola sorpresa, da parte della vostra dolce metà, oppure sarà proprio l’arrivo di quella notizia che aspettavate.