Stash dei The Kolors e il battesimo della figlia Grace in Costiera: il post del giudice di Amici su Instagram

Stash dei The Kolors e la sua compagna, Giulia Belmonte, hanno celebrato il 5 giugno il battesimo della piccola Grace. Per la loro primogenita, nata il 3 dicembre scorso, una location da sogno e tanta eleganza.

Stash, Giulia e il battesimo di Grace: la dedica del giudice di Amici

Stash e Giulia hanno deciso di battezzare la piccola nel Duomo di Ravello, circondati dalla suggestiva bellezza della Costiera Amalfitana. Per questo giorno speciale serviva un look altrettanto speciale e così mamma, papà e bimba hanno indossato un total look firmato Dolce&Gabbana. Uno scatto su Instagram ha incorniciato un dolce ed elegante ritratto di famiglia: abito spezzato per Stash, giacca blu con rifiniture decorate e pantalone bianco, abito in pizzo rosa per Giulia e, per finire, un vestitino in pizzo bianco per la piccola Grace.

La dedica del neopapà rivela tutta la tenerezza di Stash per la figlia: “Non esiste uno sguardo più sincero del tuo, un amore più sincero del tuo, un sorriso più sincero del tuo. Auguri piccola Grace… sei così piccola, ma al contempo così immensa!”. Subito dopo, nel post, i ringraziamenti a chi ha contribuito a rendere perfetta la loro giornata.

Stash e il battesimo della piccola Grace.

Fonte: Instagram

Stash e la compagna: la dedica di Giulia Belmonte alla figlia

Naturalmente anche Giulia Belmonte non poteva non immortalare questo momento indimenticabile nel suo feed di Instagram. La compagna di Stash scrive: “Ho provato ad immaginare più volte questo momento e non mi sarei mai aspettata che sarebbe stato così bello”. E poi conclude: “La mia famiglia, il mio posto sicuro, il mio cuore, non potrei desiderare altro”.