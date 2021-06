Luisa Corna si sposa: matrimonio in vista con il compagno Stefano Giovino

La bella cantante Luisa Corna convolerà a nozze molto presto, dopo 7 anni di relazione, con Stefano Giovino. Dopo il successo musicale del suo ultimo album, la Corna sarebbe pronta a sposarsi con il suo grande amore. I preparativi sono quasi ultimati e la festa sarà in grande per celebrare l’unione in pompa magna e senza restrizioni.

Luisa Corna: chi è lo sposo di 15 anni più giovane

Il futuro marito della cantante si chiama Stefano Giovino e stando a quanto riportato da Today è un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Bello in forma e sempre sorridente, lui è più giovane di lei di 15 anni ma la differenza d’età non è mai stato un problema per loro.

I due infatti convivono già da diversi anni e il matrimonio era nell’aria da diverso tempo. Sul settimanale Oggi la Corna dichiara: “Non è solo l’uomo che amo. È il mio migliore amico“.

Il matrimonio è vicino: il rinvio a causa della pandemia

Luisa Corna è sempre più vicina alle nozze ma in realtà il matrimonio era già stato precedentemente programmato in Francia lo scorso anno ma sono state rimandate a causa del Covid. Luisa e Stefano hanno deciso di rimandare ed ora è finalmente pronta a dire “lo voglio”. Infatti, la coppia ha in mente una grande festa per celebrare l’evento senza limiti e restrizioni di sorta a causa della pandemia, liberi di dichiararsi amore eterno.

Il successo dopo l’allontanamento dal mondo dello spettacolo

Per la bella cantante la fortuna non gira solo in amore ma anche nella carriera. Dopo 10 anni sta per uscire il suo nuovo e terzo album intitolato Le cose vere. La passione per la musica non l’ha mai abbandonata anche quando a causa di una maldicenza è stata costretta a ritirarsi dalle scene allontanandosi dal piccolo schermo. La Corna si è detta pronta a ricominciare anche se quella ferita ancora fa male.