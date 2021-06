Per la prima serata di venerdì 11 giugno 2021 Italia 1 propone un grande classico degli anni ’90. Il film Mamma, ho preso il morbillo va in onda alle ore 21:20 circa. Tutto sulla trama, il cast e le curiosità della pellicola.

Mamma, ho preso il morbillo: il cast e le curiosità del film

Mamma, ho preso il morbillo (dal titolo in lingua originale di Home Alone 3) è un film del 1997 di Raja Gosnell. Il regista statunitense è parimenti noto anche per aver diretto altri film per bambini e famiglie come i film in live action del franchise di Scooby-Doo e più recentemente anche i film dedicati ai personaggi blu de I Puffi.

La pellicola è il terzo capitolo della saga di Home Alone, film noti in Italia con il prefisso di Mamma, ho… che all’inizio degli anni ’90 ebbero un grande successo e lanciarono il giovane attore Macaulay Culkin. A differenza di quanto si pensa dal titolo e dal doppiaggio dell’edizione italiana, il protagonista non contrae morbillo ma bensì la varicella.

L’interprete principale del film è Alex D. Linz, che interpreta il bambino protagonista della storia. Ad affiancarlo ci sono gli altri interpreti Olek Krupa, Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, David Thornton.

Mamma, ho preso il morbillo: la trama

Alex è un bambino di 8 anni che si trova suo malgrado ad essere mira di un gruppo di malviventi alla ricerca di importante microchip che hanno smarrito e devono per forza di cose recuperare.

Il prezioso microchip è finito nelle mani del bambino a causa dell’errore dei malviventi che nel tentativo di nasconderlo lo fanno finire in una macchinina giocattolo che verrà regalata ad Alex.

Da qui si sviluppa la trama della storia che vedrà il bambino alle prese con i tentativi disperati della banda di recuperare il chip che li metterà a stretto contatto quando scopriranno dove sarà finito.