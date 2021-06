Marina Castangia, 60 anni, è scomparsa a Mogorella, nell’Oristanese, ormai da diversi mesi e ci sarebbe una prima svolta nel caso. Secondo quanto emerso, la Procura del capoluogo sardo avrebbe aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio. Sarebbero in corso alcune perquisizioni.

Marina Castangia scomparsa a Mogorella: indagini per omicidio

Le tracce di Marina Castangia si sarebbero perse nel marzo scorso, e ora la Procura di Oristano avrebbe aperto un’inchiesta per omicidio. A denunciare la scomparsa della donna, parrucchiera 60enne originaria di Cabras, sarebbero stati il figlio e i fratelli, allarmati dalla prolungata assenza di contatti.

La notizia dell’apertura di un fascicolo con questa ipotesi di reato è stata riportata dall’Ansa e anche da Chi l’ha visto?, la trasmissione di Federica Sciarelli che si sta occupando del caso e che, poche settimane fa, aveva raccolto alcune dichiarazioni del compagno. Proprio quest’ultimo, secondo quanto si apprende, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati, atto dovuto per consentire agli inquirenti di condurre una serie di accertamenti utili nell’ambito delle indagini.

Scomparsa di Marina Castangia: perquisizioni in corso

Il caso della 60enne residente a Mogorella, in provincia di Oristano, sarebbe tuttora un giallo.

La donna sarebbe sparita misteriosamente nel marzo scorso, e ora le indagini calcherebbero la pista dell’omicidio. Da questa mattina, riferisce l’Ansa, i carabinieri della Compagnia di Mogoro e gli specialisti del Ris di Cagliari sarebbero al lavoro nei luoghi da cui si sarebbero perse le sue tracce. Sarebbero in corso perquisizioni nell’abitazione del compagno.

I familiari della donna si sarebbero rivolti alle forze dell’ordine segnalando di non avere più sue notizie dal mese di febbraio. Il compagno di Marina Castangia avrebbe dichiarato di averla vista ai primi di maggio, quando sarebbe tornata presso l’abitazione in cui convivevano per recuperare alcuni effetti personali tra cui alcuni vestiti.

L’uomo avrebbe sostenuto che la compagna si sarebbe allontanata volontariamente con un gruppo di amiche. “Sono molto preoccupato, fatti sentire o vieni direttamente“, aveva detto in un appello davanti alle telecamere di Chi l’ha visto?.