Ciro Priello dei The Jackal è stato annunciato come concorrente ufficiale della prossima edizione di Tale e quale show. Il cast sta per prendere forma ed è proprio Carlo Conti, conduttore del programma, a spoilerare il nome del giovane comico a Gli Europei a casa the Jackal. “Preparati Ciro, preparati“, l’indizio del conduttore che non lascia spazio ad interpretazioni.

Carlo Conti torna con Tale e Quale Show

Il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show sta prendendo forma e sono molti i papabili candidati per il talent, che torna a settembre in onda su Rai1. Carlo Conti nel corso di queste settimane sta provinando differenti profili: volti dello spettacolo, della televisione, della musica e non solo che hanno tutta l’intenzione di lanciarsi in questa nuova avventura.

Il grande show targato Rai è ormai un appuntamento fisso nell’autunno degli italiani e, in questi mesi, il volto di punta Carlo Conti è alla ricerca dei concorrenti perfetti che andranno a comporre il prossimo cast.

E fra questi potrebbe figurare un giovane comico: Ciro Priello, membro del gruppo The Jackal. Il suo nome non è ancora stato ufficializzato, dal momento che la preparazione del cast è ancora un cantiere aperto.

Eppure a lasciar intendere una quasi certa partecipazione del ragazzo è stato proprio Carlo Conti, intervenuto ieri sera a Gli Europei a casa The Jackal, format in onda su Raiplay nel quale il gruppo comico commenta con ironia le partite della Nazionale italiana agli Europei 2020.

Lo spoiler di Carlo Conti

Carlo Conti, ai microfoni di Gli Europei a casa The Jackal, si è lasciato andare a un divertente siparietto con Ciro Priello. Al termine della partita di ieri sera tra Italia e Turchia, il conduttore ha posto all’attore una richiesta esplicita: “Ciro, fammi un do di petto“. Per poi commentare la performance canora del ragazzo con un “Preparati Ciro, preparati“.

Le parole del conduttore hanno generato subito l’entusiasmo dei membri dei The Jackal e degli altri ospiti presenti ieri sera. Uno spoiler vero e proprio arrivato direttamente dal volto di punta di Tale e quale show, che ha successivamente cercato di tornare indietro sui propri passi: “Non abbiamo detto nulla dai…“. Ma la frittata sembra fatta e il commento di Conti è inequivocabile: Ciro Priello rientrerebbe a tutti gli effetti nel cast di Tale e Quale Show 2021.

Approfondisci

Tale e Quale Show 2021: continuano i provini per la prossima edizione della trasmissione di Carlo Conti

Tale e quale Show 2021 inizia a prendere forma: i possibili cantanti e concorrenti del programma di Carlo Conti