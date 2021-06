Attimi di paura per Eriksen, il calciatore si è accasciato a terra durante il match Danimarca-Finlandia. Dal campo arrivano immagini drammatiche, tifosi e giocatori in campo sono in lacrime. Al momento le informazioni s ono scarsissime.

La partita è stata sospesa; stando alle prime informazioni, il giocatore si è accasciato a terra all’improvviso.

La moglie è corsa giù dalla tribuna

AGGIORNAMENTO 2- Nei primi momenti concitati subito dopo il malore di Christian Eriksen, dalla tribuna è scesa immediatamente la moglie, Sabrina Kvist Jensen, che stava assistendo alla partita. Stando alle foto che stanno circolando sui social, Christian Eriksen avrebbe lasciato il campo sveglio ma non intubato, bensì con l’ossigeno.

Al momento però non ci sono note e/o aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Christian Eriksen si troverebbe già ricoverato presso l’ospedale di Copenaghen in fase di visita.

Eriksen è stato intubato

AGGIORNAMENTO 1- Secondo le prime informazioni che giungono dal posto, Christian Eriksen sarebbe stato intubato, dopo i primi tentativi di rianimazione. Al momento sul campo sono presenti solo i barellieri che hanno portato via Eriksen; il calciatore sarebbe al momento in fase di trasporto in ospedale, ma mancano conferme ufficiali.

Malore per Eriksen

Malore per Christian Eriksen, il calciatore danese dell’Inter si è accasciato a terra durante il match in corso a Copenaghen, immediate le operazioni di soccorso dei medici. Il calciatore è stato sottoposto a massaggio cardiaco mentre in questi minuti è arrivata la notizia dell’uso del defibrillatore.

È accaduto al 43′ del primo tempo, Eiksen avrebbe avuto avuto un malore e si è accasciato a terra. Nello stadio è calato il silenzio e in tribuna e sul campo si sono viste persone in lacrime; il giocatore pare infatti non aver risposto né al massaggio cardiaco né alla respirazione bocca a bocca.

Prima dell’annullamento del match è stata sospesa la partita.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI