Il colosso dello streaming Netflix ha fatto l’annuncio che tanti fan attendevano dopo la sorprendente prima stagione di Tenebre e Ossa. Infatti dopo la conclusione del primo capitolo della nuova serie originale Netflix gli abbonati possono mettersi in attesa di un secondo capitolo. La serie tv di Netflix tratta dai libri della scrittrice Israeliana Leight Bardugo, quindi, va avanti.

Tenebre e Ossa conquista i fan della serie tv

Tenebre e Ossa è stato uno dei grandi successi di questo 2021 di Netflix. La serie tv ha fatto il suo debutto sul catalogo di streaming il 23 aprile scorso ed ha subito conquistato gli abbonati con le sue ambientazioni fantasy e dark allo stesso tempo.

È basata sui romanzi Tenebre e ossa e Sei di Corvi dell’apprezzata scrittrice fantasy Leigh Bardugo e racconta una storia ambientata in un mondo fantasy che è stato devastato dalla guerra. Da subito ha catturato l’attenzione dei fan, anche di quelli italiani, che l’hanno fatta restare per più tempo al primo posto dei 10 contenuti più visti su Netflix.

Dopo la fine della prima stagione in tanti però si erano chiesti semmai le avventure narrate nei primi 8 episodi avessero mai avuto un seguito. Ai tanti fan è bastato aspettare fino al 7 giugno 2021 quando con una serie di post sul canale ufficiale Instagram della piattaforma Netflix e sui due ad esso collegati NetflixGeeked e shadowandbone sono arrivate le news tanto attese.

Tenebre e Ossa 2 si farà: l’annuncio di Netflix

È stato il profilo ufficiale della serietv shadowandbone infatti a condividere un video nel quale si vede il cast principale impegnato a dare la notizia ufficiale: Tenebre e Ossa avrà ufficialmente una seconda stagione. Successivamente durante la Geeked Week, l’evento collegato a Netflix che di solito lancia notizie in anteprima che riguardano la piattaforma ed i suoi contenuti, ed attraverso il profilo NetflixGeeked ha rilasciato dei contenuti in esclusiva per tutti gli appassionati.

Tenebre e Ossa stagione 2?

TENEBRE E OSSA STAGIONE 2 pic.twitter.com/E7uaf3UD5t — Netflix Italia (@NetflixIT) June 7, 2021

Ad oggi non abbiamo però ancora notizie ufficiali circa la data dell’inizio delle riprese o del rilascio ma è pur sempre un buon inizio sapere che Tenebre ed Ossa avrà la tanto attesa seconda stagione.