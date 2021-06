Raffaella Fico e Mario Balotelli hanno scelto la stessa meta per le loro anticipate vacanze estive. Sulla coppia in questi giorni sta impazzando il gossip legato ad un presunto riavvicinamento, anche e soprattutto per il bene della figlia Pia. E proprio la piccola è stata immortalata in vacanza assieme alla madre e al padre, in scatti diversi ma che potrebbero rivelare un segnale di distensione nel rapporto della coppia.

Raffaella Fico e Mario Balotelli in vacanza

Raffaella Fico e Mario Balotelli sono ancora una volta al centro dell’attenzione e, proprio su di loro, sono rivolti i riflettori del gossip.

La coppia è ormai da anni ufficialmente separata ma, nonostante le differenti direzioni prese, continua ancora a far parlare di sé. Dal loro amore è nata la figlia Pia nel 2012, riconosciuta dal calciatore soltanto due anni dopo. Elemento, questo, che ha scatenato una forte crisi di coppia con l’ex gieffina e il conseguente naufragare della loro storia d’amore.

Successivamente la showgirl e l’attaccante del Monza hanno messo in atto una vera e propria “guerra fredda”, frutto di silenzi ed incomprensioni. Le loro strade si sono divise e hanno preso direzioni differenti. Tuttavia sono bastate alcune interazioni social per riaccendere la speranza nei fan della coppia.

Le vacanze insieme a Pia

Protagonisti di un mistero che sui social sta trovando terreno fertile in questi giorni, Mario Balotelli e Raffaella Fico non hanno esitato a condividere su Instagram gli scatti più belli delle loro rispettive vacanze. Vacanze che, come è stato approfondito dai fan, si sarebbero svolte nella medesima località di villeggiatura. A dimostrarlo sono anche gli scatti condivisi dai due con i followers.

Non solo quelli sensuali di Raffaella Fico, chioma riccia al vento e tanto relax e divertimento assieme alla figlia Pia.

Anche il calciatore ha voluto pubblicare una foto che lo immortala assieme alla piccola di casa e al suo secondo figlio, Lion, nato nel 2017 e avuto da un’altra relazione. “Cosa è meglio di questo?“, si chiede Balotelli a corredo dello scatto che lo vede assieme ai due figli. Poche le certezze, ma una di queste è che per il bene di Pia la coppia sarebbe anche pronta a ritrovare un’armonia che manca da ormai troppo tempo.