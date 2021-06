Sex and the City è pronto a far sognare, ancora una volta, i suoi affezionati spettatori. La serie televisiva americana torna quest’anno con un revival e, con esso, tornano anche Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. Il trio – assente solo la quarta protagonista Kim Cattrall – ha condiviso sui social il primo scatto della reunion 23 anni dopo il primo episodio.

La reunion delle attrici di Sex and the City

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon tornano a far sognare l’America intera e non solo. 23 anni fa il trio di attrici, assieme a Kim Cattrall, sono state protagoniste di una delle serie televisive cult dell’immaginario americano: Sex and the City.

Una serie che ha di fatto segnato una generazione intera di giovani ragazze, che si sono immedesimate nelle 4 protagoniste e nel loro desiderio di indipendenza e libertà. La serie è stata trasmessa negli Stati Uniti tra il 1998 e il 2004 ed è entrata nel cuore del pubblico.

Ma il gran ritorno di Sex and the City è ormai alle porte. È stata infatti annunciato, per quest’anno, l’inizio delle riprese del revival della serie, che torna con un nuovo attesissimo capitolo 23 anni dopo l’esordio in tv.

Il primo scatto della reunion

Nel cast del nuovo capitolo ritornano anche i volti di punta della serie televisiva, a cominciare da 3 delle 4 protagoniste: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon.

Il trio di attrici è già pronto per le riprese e, per immortalare la gioia del momento, ha condiviso su Instagram una fotografia iconica. Si tratta del primo scatto della reunion e vede le tre attrici – Carrie, Charlotte e Miranda nella serie – felici e sorridenti. “Di nuovo insieme“, scrive la Parker a corredo dello scatto condiviso su Instagram e che ha fatto impazzire i fan.

Unica attrice assente è Kim Cattrall, Samantha nella serie, che ha deciso di non partecipare alla storica reunion per presunti dissapori con Sarah Jessica Parker.