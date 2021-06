Sugli schermi di Italia1 torna un grande classico dell’animazione moderna che ha rivisitato i canoni delle storie per bambini e famiglie. Il film Shrek, primo capitolo dell’omonima saga della casa di produzione Dreamworks, va in onda sabato 12 giugno alle ore 21:20 circa. Tutto sulle curiosità e la trama del cartone animato campione d’incassi.

Shrek: le curiosità del film d’animazione che piace ai bambini

Shrek è un film d’animazione del 2001 diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson. Il regista Adamson curò anche il secondo capitolo della saga prima di dedicarsi alla saga cinematografica dedicata a Le cronache di Narnia, atro grande successo dei film per famiglia

Il film Shrek è basato sulla fiaba omonima scritta da William Steig e pubblicata nel 1990 e passò alla storia per essere il primo film di animazione premiato alla rassegna degli Oscar, precisamente a quella del 2002 quando il premio venne introdotto per la prima volta.

Il nome della fiaba che fa anche da titolo ai film è l’adattamento dalla lingua tedesca di Schreck che vuol dire terrore, quello che incuteva il personaggio principale della storia dato che si tratta di un orco.

Il film narra una storia moderna che sovverte i canoni delle tipiche storie dei film d’animazione, concentrandosi su quello che in realtà è sempre stato considerato un antagonista e non un protagonista al quale viene facile affezionarsi.

Shrek: la trama del film

Shrek è un orco solitario che vive in una palude ai confini di un regno magico ed ogni tanto si concede qualche scorribanda per procurarsi del cibo. La sua solitudine viene intaccata quando lo spietato Lord Farquaad sta facendo razzia di esseri magici per riuscire nella sua impresa: assaltare una torre vigilata da un grande drago e liberare la principessa al suo interno.

Per riuscirci dovrà chiedere a Shrek il suo aiuto e nonostante le remore dell’orco lo stesso deve accettare a causa di un ricatto che vedrebbe rasa al suolo la sua casa nella palude.

L’orco sarà accompagnato nell’impresa da un asino parlante di nome Ciuchino che sarà allo stesso tempo tormento e gioia.

La sua vita cambierà quando incontrerà a principessa da salvare dopo aver scoperto il suo oscuro segreto.