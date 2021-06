La televisione pubblica della Rai sta preparando l’adattamento italiano di una delle miniserie tv più amate negli Stati Uniti d’America che vede come protagonista il divo di Breaking Bad Bryan Cranston, Your Honor. Per la versione italiana farà il suo ritorno sulla tv generalista l’attore Stefano Accorsi, pronto ad interpretare le vicende del giudice protagonista della storia che in italiano avrà il titolo Vostro onore.

Stefano Accorsi sarà il giudice Michael Desiato di Your Honor

La volontà della Rai di produrre e mettere in scena un rifacimento si trasformerà presto per i telespettatori in una succosa occasione di rivedere sulla tv generalista uno degli attori italiani più apprezzati che mancavano da tempi su questi schermi.

A far ritorno sugli schermi di Rai1 sarà infatti Stefano Accorsi per un ritorno che lo vedrà nei panni del protagonista dell’adattamento italiano della serie statunitense Your Honor, miniserie in 10 puntate dal grande successo oltreoceano che vede come protagonista Bryan Cranston.

Vostro Onore: di cosa parla la serie tv

Si chiamerà Vostro Onore e ricalcherà parimenti la trama della miniserie americana che a sua volta era un adattamento di quella israeliana dal titolo Kvodo.

Michael Desiato è un noto giudice che incappa in una vicenda pericolosa e dolorosa allo stesso tempo. Il figlio Adam infatti si è suo malgrado reso protagonista di un incidente stradale nel quale perde la vita il figlio di un noto boss della malavita della sua città. Messo alle strette da questa situazione e dalla probabile sete di vendetta del boss mafioso deciderà strenuamente di difendere suo figlio arrivando anche ad andare contro la sua etica professionale ed incappando anche in dei crimini che lui stesso pensava di non poter mai effettuare.

Manca poco dunque per rivedere Stefano Accorsi su Rai1 anche perché si hanno notizie dell’inizio ufficiale delle riprese.

Sembra infatti che la casa di produzione che cura il progetto Indiana Production ha dato il via alle registrazioni mercoledì 26 maggio 2021.