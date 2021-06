Elisabetta Gregoraci si gode le vacanze pre-estive, in attesa degli impegni in televisione che la vedranno presto alla conduzione dello show musicale Battiti Live. La showgirl ha condiviso su Instagram una lunga serie di scatti e video in barca, compresa una divertente e spericolata esperienza su una moto d’acqua: a corredo del video la sigla della serie tv Baywatch.

Elisabetta Gregoraci “modalità Baywatch“

Elisabetta Gregoraci modalità bagnina di Baywatch: è questa una delle immagini che la showgirl ha voluto condividere di sé sui social, nel corso della sua rilassante vacanza al mare. L’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di concedersi un’uscita fuori porta, lontano dal traffico e dai rumori della città, assieme a Nathan Falco e ad alcune amiche con i rispettivi figli.

Mare cristallino, gite in barca e selfie ad alto tasso di sensualità: Elisabetta Gregoraci non si risparmia e, su Instagram, ha voluto condividere una lunga serie di scatti che hanno letteralmente fatto impazzire i followers.

Tra le tante esperienze vissute in questi giorni, anche una divertente e spericolata avventura su una moto d’acqua. La showgirl ha condiviso su una Instagram story un video che la immortala a cavalcioni sulla moto, intenta a sfrecciare tra le onde per un’esperienza all’insegna della libertà e del divertimento assoluto.

In sottofondo al video la sigla musicale di Baywatch, serie cult degli anni ’90 con al centro un gruppo di bagnini e storie di salvataggio. E se nella serie era Pamela Anderson una delle protagoniste, questa volta è Elisabetta Gregoraci ad appropriarsi dello scettro di “regina dei mari”.

Elisabetta Gregoraci torna con Battiti Live

L’estate di Elisabetta Gregoraci però non si ferma qui, anzi. La showgirl si sta godendo una meritata vacanza prima di ritornare sul piccolo schermo, alla conduzione del programma musicale di Italia1 Battiti Live.

Uno show divenuto un punto fisso dell’estate degli italiani, che si disloca tra le piazze della Puglia e della Basilicata e in cui si esibiscono i protagonisti della musica italiana e non solo. Il programma vede ormai la Gregoraci alla conduzione orami da diversi anni, sempre affiancata dal suo compagno di avventure Alan Palmieri.

L’accoppiata vincente sarà ancora una volta al timone di Battiti Live, che torna anche quest’anno a riscaldare l’estate degli italiani a suon di musica e tormentoni.

L’appuntamento è fissato tra qualche settimane: il programma prenderà il via intorno a metà luglio.