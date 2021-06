Rete4 nella prima serata di domenica 13 giugno 2021 propone un thriller ad alta intensità. Il film Inconceivable andrà in onda alle ore 21:20 e vanta nel su cast un volto noto di questo genere dei film come Nicolas Cage. Tutto sulla trama, le curiosità ed il cast del film.

Inconceivable: le curiosità ed il cast del film con Nicolas Cage

Inconceivable è un film thriller girato e prodotto negli Stati Uniti d’America del 2017, diretto dal regista e produttore Jonathan Baker e scritto da Chloe King.

Nel cast della pellicola compaiono l’attrice statunitense Gina Gershon, la riconosciuta attrice francese Faye Dunaway e la modella, attrice e wrestler Natalie Eva Marie.

Ad accompagnare le donne le cast c’è un volto noto dei film ad alta tensione americani, quel Nicolas Cage ormai marchio di fabbrica dei film action. Attore dalla lunga carriera, si è fatto conoscere ed apprezzare in oltre 80 pellicole. La sua fama si è consolidata nei rimi anni 2000 con film di successo come The Family Man (pellicola del 2000), Il mistero dei Templari – National Treasure ( film del 2004), e i due capitoli della saga dedicata al Ghost Rider. In un’occasione inoltre ha anche provato a passare dietro la macchina da presa, dirigendo il film del 2002 Sonny.

Inconceivable: la trama del film in onda su Rete4 domenica 13 giugno 2021

Angela è una mamma felice che ha una figlia di nome Cora e vorrebbe allargare la famiglia. La donna stringe da subito una forte amicizia con Katie che è anche lei madre di una bambina ed è arrivata da poco in città perché sta scappando da un passato burrascoso.

Il marito di Angela di nome Brian decide di proporre alla nuova amica di sua moglie di sistemarsi nella dependance della loro casa, offrendole una sistemazione confortante ed un lavoro come baby sitter per la loro figlioletta.

Le cose però prenderanno una strana piega quando Angela inizia a notare in Katie dei strani comportamenti che portano la donna ad occuparsi morbosamente della loro bambina.

Nulla è come sembra in questo thriller che avrà degli sviluppi inaspettati.