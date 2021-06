La commedia Instant Family verrà trasmessa su Canale 5 domenica sera alle 21:30 circa. Tutto sul film che ha tra i protagonisti il noto attore statunitense Mark Wahlberg, volto noto di tante commedie americane che si cimenta in molti campi: è infatti anche produttore cinematografico, produttore televisivo, ex modello e rapper statunitense.

Instant Family: il cast e le curiosità sul film

Instant Family è un film del 2018 diretto da Sean Anders, sceneggiatore e regista statunitense che vanta nel suo curriculum svariate commedie di successo come Come ammazzare il capo 2.

Nel cast del film compaiono gli attori Mark Wahlberg e Rose Byrne.

Per l’attore statunitense non si tratta della prima volta che collabora con il regista dato che i due avevano già preso parte a due stessi progetti come Daddy’s Home e Daddy’s Home 2.

L’attore Wahlberg nel corso della sua carriera ha saputo reinventarsi e diventare anche modello, rapper e produttore cinematografico, privilegiando però la carriera attoriale. I suoi film più famosi sono quasi tutti di genere commedia o fantascientifico, ricordiamo a tal proposito i film dedicati all’orsetto irriverente Ted o la saga dei robottoni di Transformers, ma Mark ha saputo avere anche un ruolo importante in una delle pellicole di Martin Scorsese dove ha recitato un ruolo drammatico al fianco di mostri sacri come Leonardo di Caprio e Matt Demon.

La trama del film in tv stasera Instant Family

Pete ed Ellie sono una coppia di sposi che non vuole ancora avere figli. Stanchi del giudizio di parenti ed amici che li deridono perché non vogliono prendersi questa responsabilità, decidono di adottare 3 bambini orfani di nome Lizzy, Juan e Lita.

L’adozione cambierà la loro vita che dopo aver superato la fase dell’entusiasmo iniziale presenterà il conto delle normali difficoltà di dover gestire una famiglia ed i figli che sono o in preda con l’adolescenza oppure troppo piccoli per dare aiuto.