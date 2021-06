Come ogni anno con l’arrivo della stagione estiva Striscia la Notizia va in vacanza e lascia lo spazio orario subito dopo il Tg5 a Paperissima Sprint. Il programma pieno di filmati divertenti torna in programmazione da oggi lunedì 14 giugno 2021 dopo un anno ed accompagnerà i telespettatori di Canale5 per tutta l’estate. Tutte le informazioni sulla nuova stagione del programma di Antonio Ricci.

Paperissima Sprint torna su Canale 5 oggi lunedì 14 giugno

I telespettatori di Canale5 conoscono bene la programmazione del canale Mediaset e sanno che con l’arrivo della stagione più calda dell’anno tocca salutare alcuni programmi per vederne dei nuovi.

Questo è il caso del passaggio di testimone nell’orario che precede la prima serata tra Striscia la Notizia, che ha visto concludere la sua 33esima edizione pochi giorni fa, e Paperissima Sprint.

Ritorna dunque in televisione oggi lunedì 14 giugno 2021 l’altro noto programma dell’autore Antonio Ricci a suon di filmati tutti da ridere provenienti da tutto il mondo. Paperissima Sprint andrà in onda come al solito a partire dalle 20:30 circa, subito dopo il Tg5, ed accompagnerà i telespettatori di Canale5 verso la prima serata per tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica e per tutta l’estate.

Paperissima Sprint: i protagonisti

Il programma anche quest’anno sarà presentato dal trio composto dallo sportivo e conduttore televisivo Vittorio Brumotti, che oggi festeggia 41 anni, con al suo fianco Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, affiancati dall’immancabile personaggio del Gabibbo. Le due ragazze tornano subito in tv dopo aver battuto tutti i record a Striscia la Notizia ed aver salutato per sempre la trasmissione dopo 4 lunghissimi anni insieme al pubblico di Canale5, emozionando lo stesso pubblico nel saluto al programma nella puntata andata in onda il 12 giugno 2021.

Da oggi 14 giugno 2021 riparte dunque il programma che ha fatto delle gaffe e dei video divertenti i suoi cavalli di battaglia. Saranno tanti i contributi che i telespettatori potranno gustare su Canale 5 considerando i vari video provenienti da tutto il mondo e quelli inviati dall’affezionato pubblico direttamente alla trasmissione.