Pif si appresta a fare il suo ritorno in tv con il suo cavallo d battaglia, quel programma che ha lanciato e che ha segnato un’epoca per tutti gli appassionati di documentari ed interviste fuori dal coro. Il Testimone avrà una nuova stagione su Sky in un canale tutto nuovo che la pay tv sta per lanciare a partire dal 1 luglio 2021.

Pif e il successo de Il Testimone

Ne è passato di tempo da quando Pif, nome d’arte del regista ed attore Pierfrancesco Diliberto, lanciò il testimone su MTV. Era il 2007 ed il programma segnò un punto di rottura con gli approfondimenti che si giravano al tempo, dove il cameraman era solo un tecnico al servizio del regista per mettere tutto su pellicola.

Pif è stato capace di ribaltare questo concetto ideando un format divenuto cult che ha segnato un’epoca, soprattutto ripensandoci oggi a posteriori a così tanti anni di distanza. L’abilità di Pierfrancesco fu infatti quella di girare la telecamera e raccontare tutto che riprendeva in prima persona con un punto di vista molto più vicino allo spettatore, più immediato e d’impatto. Sky Documentaries, inoltre, ospiterà le inchieste esclusive della nuova stagione di un vero cult televisivo: Il Testimone, programma di reportage ideato, diretto e condotto da Pif,

Sky ospiterà la nuova stagione de Il Testimone: Pif è pronto a tornare con i suoi reportage

Le interviste ed i reportage di Pif, contraddistinti dalla sua cifra stilistica e dal suo commento sagace e particolare, finalmente stanno per ritornare, per la gioia di tanti affezionati lasciati orfani del programma dal febbraio 2018 quando in una edizione spin-off Pif era tornato a raccontare la politica e gli interpreti di quegli anni.

Il Testimone ad oggi è pronto a tornare e lo farà in grande stile inaugurando un canale tutto nuovo della tv pay-per-view Sky.

Il ritorno ufficiale del programma è stato infatti annunciato dalla televisione che nel lanciare il canale Sky Documentaries ha annunciato che ospiterà le nuove inchieste esclusive di Pif in un’altra stagione dello show cult.

Assieme a Pif sul nuovo canale anche tanti altri prodotti. È Sky a rivelare l’arrivo anche di Bruno vs Tyson; Allen vs Farrow; Hillary e Tiger Woods.