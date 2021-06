Martedì 15 giugno 2021 il canale di Rai2 regala una prima tv assoluta piena di pathos ed avventura. I casi della giovane Miss Fisher – Vivi e lascia spiare va in onda alle ore 21:20 e racconta nel primo episodio della serie la prima avventura della giovane detective Miss Peregrine Fisher, appassionatasi all’avventura dopo essersi messa sulle tracce della zia scomparsa. I fan dei gialli del resto conoscono bene la prima, e non più unica e sola, Miss Fisher.

I casi della giovane Miss Fisher: di cosa tratta

Martedì 15 giugno 2021 Rai2 trasmette in prima visione assoluta in Italia I casi della giovane Miss Fisher con Geraldine Hakewill nei panni della giovane investigatrice.

L’inizio sarà a partire dalle ore 21:20 su Rai2 quando andrà in onda il primo episodio della serie di telefilm, considerata uno spin-off della serie australiana Miss Fisher – Delitti e Misteri. In tutti, verranno mandati in onda 4 episodi.

La nuova collana di telefilm segue le vicende di Peregrine Fisher, la nipote della più nota Phryne Fisher. Quest’ultimo personaggio è nato dalla penna della scrittrice australiana Kerry Greenwood che ha ottenuto un grande successo grazie ai libri dedicate alle sue avventure.

I casi della giovane Miss Fisher – Vivi e lascia spiare: la trama

La trama è semplice ed è ambientata negli anni 60 in Australia.

Miss Peregrine Fisher scopre che sua zia Phryne è scomparsa dopo un grave incidente aereo. Messasi sulle tracce della donna per capire il perché dell’accaduto, scopre che la zia non solo le ha lasciato in eredità una fortuna immensa, ma che era anche una famosa detective privata facente parte del Club delle Avventuriere. La giovane dunque decide di scoprire i trucchi del mestiere della zia e cercherà di entrare a far parte di questo importante Club per ripercorrere le orme della zia e diventare una detective di fama mondiale.

Il cast del telefilm è composto da attori australiani famosi in patria ma poco noti qui da noi e ne fanno parte Geraldine Hakewill nei panni della protagonista, e tra gli altri Joel Jackson, Catherine McClements, James Mason, Toby Truslove, Louisa Mignone.

I casi della giovane Miss Fisher: il programma della messa in onda